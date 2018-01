Maroc/Vague de froid: Près de 3.500 foyers bénéficient d’aides humanitaires

Environ 3500 foyers dans quatre communes rurales de la province de Midelt (332 km au Sud-est de Rabat) vont bĂ©nĂ©ficier de l’opĂ©ration de distribution d’un Kit Grand Froid composĂ© de produits alimentaires (farine, riz, sucre, thĂ©, sel, huile et lait) et de couvertures.Ainsi, la Fondation Mohammed V pour la solidaritĂ© a dĂ©marrĂ©, samedi, au niveau de la province son programme d’interventions humanitaires dans le cadre de l’opĂ©ration Grand Froid-Hiver 2018.

L’opĂ©ration a ciblĂ© en premir lieu les communes d’Anemzi et d’Agoudim et va se poursuivre ce dimanche Ă Â Imilchil et Sidi Ouyahya Ouyoussef.

Lors de cette premiĂšre phase de l’OpĂ©ration Grand Froid 2018, les Ă©quipes de la Fondation vont intervenir au niveau des quatre provinces de KhĂ©nifra, Midelt, Azilal et Al Haouz.