Marrakech abrite la 10ème édition du Forum de sécurité en Afrique

Le Forum de sécurité, rendez-vous annuel incontournable des questions sécuritaires au continent africain, organise sa dixième édition les 8 et 9 février.Cet événement, qui se tient annuellement dans la ville ocre, est initié par le Centre marocain des études stratégiques et la Fédération africaine des études stratégiques en partenariat avec la Fédération africaines des études stratégiques.

Placé sous le thème « Construire pour l’Afrique sa sécurité du futur », cet événement, qui réunira plus de 300 participants de haut niveau, sera axé sur plusieurs thématiques, dont « la reconceptualisation de la sécurité à l’ère du numérique: changement de paradigmes et de concepts », « l’Afrique face aux vulnérabilités chroniques et aux menaces transnationales et asymétriques » et « l’arc de crises Afrique centrale et zone Sahélo-saharienne: entre conflits enlisés et menaces émergentes ».

Cet événement international, qui verra la participation de responsables civils et militaires, de dirigeants d’ONG, de sécuritaires et d’experts des quatre coins du monde, constituera l’occasion de débattre aussi de questions aussi diverses que « l’Union africaine face au défi de la réforme du conseil de paix et de sécurité », « nature et étendue des cyber menaces: acteurs malveillants, modes opératoires » et « le renseignement comme arme dans la lutte contre les menaces sécuritaires émergentes ».

D’autres thématiques sont à l’ordre du jour: « le cyber renseignement et risques numériques, « le cyber terrorisme et la radicalisation dans le cyber espace », « les organisations terroristes et criminelles hybrides, les menaces et guerres hybrides: la nécessaire transformation des services de sécurité et de défense » et « les perspectives pour le renseignement spatial et aérien ».

Parallèlement aux travaux de l’AfricaSec, le CMES- Global network against women radicalization, organise le 9 février un atelier sous le thème « les perspectives du genre dans la prévention de l’extrémisme violent » en partenariat avec ONU Femmes.