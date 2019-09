Marrakech abrite La 3-ème conférence internationale des régulateurs sur la sécurité nucléaire

La 3-ème conférence internationale des régulateurs sur la sécurité nucléaire aura lieu du 1er au 04 octobre prochain à Marrakech, a annoncé lundi à Rabat l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNUR).S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de cet événement initié par l’AMSSNUR en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, le directeur général de l’agence marocaine Khammar Mrabit a indiqué que l’ambition est d’augmenter la visibilité du Maroc sur la scène internationale afin de le placer parmi les leaders mondiaux, de créer un forum d’échange entre les experts pour tirer profit de leur expertise, ainsi que d’élargir les réseaux de collaboration des experts marocains.

Cette conférence qui se déroule pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe, permettra d’améliorer le niveau de sûreté et de sécurité nucléaire du Maroc afin de protéger l’homme, la société et l’environnement de tout acte malveillant mettant en œuvre des matières nucléaires ou autres matières radioactives, a-t-il souligné.

Il s’agit également de partager les expériences et les meilleures pratiques parmi les régulateurs, les organisations de support technique et les acteurs régionaux et interrégionaux pertinents pour renforcer les activités de sécurité nucléaire aux niveaux national, régional et international.

Lors de cette conférence, plusieurs thèmes seront traités notamment le cadre de sécurité rigoureux, pérenne et indépendant, la sécurité des sources radioactives, l’évaluation du risque, l’évaluation de l’efficacité de la sécurité, la sécurité de l’information et la sensibilisation du public et la communication.

Au menu de cette manifestation qui prévoit la participation de plus de 300 invités, figurent trois événements parallèles se rapportant à la promotion de la sécurité nucléaire à travers les réseaux de coopération, l’activité interactive de l’initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire et l’expérience marocaine pour la réponse aux urgences radiologiques dans le cadre d’un événement de sécurité.