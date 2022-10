Marrakech abrite une conférence internationale sur la transformation digitale

La ville de Marrakech va abriter, les 09 et 10 novembre, une conférence internationale sur le thème « Transformation digitale: entre régulation et compétitivité », à l’initiative du Conseil de la concurrence.Organisée en partenariat avec l’Agence nationale de réglementations des télécommunications (ANRT) et l’Agence de développement du digital (ADD), cette conférence connaîtra la participation des représentants des instances de gouvernance, des acteurs socio-économiques, des institutions et des organisations internationales et régionales concernées par les questions que soulèvent la transformation digitale, ainsi que des experts et des spécialistes des problématiques y afférentes, indique le Conseil de la concurrence.

« Le choix de cette thématique réside dans le fait que la révolution numérique nous place face à des changements dont l’ampleur se reflète à différents niveaux, notamment au niveau du fonctionnement des marchés, tant en termes d’approvisionnement que de demande, de prix ou de modes de paiement. Elle offre donc de nouvelles opportunités tant à l’entreprise qu’au consommateur. Cependant son impact pose de nombreux défis dont de nouvelles structures de marchés et réglementations, ainsi que de nouveaux modèles économiques », explique la même source.

A cet effet, les travaux de cette rencontre mettront en exergue les avancées réalisées et les défis à relever dans ce domaine stratégique. Ce partage de bonnes pratiques contribuera à concevoir une gouvernance économique en phase avec les intérêts des citoyens, des entreprises et des Etats.