Marrakech : La 17ème édition du FIFM du 30 novembre au 8 décembre 2018

Le Festival international du film de Marrakech (FIFM) est de retour après une année sabbatique, a 17e édition de Festival de renommée internationale étant prévue du 30 novembre au 8 décembre 2018 dans la cité ocre.« La Fondation du festival international du film de Marrakech a tenu son conseil d’administration et son assemblée générale ordinaire le vendredi 22 juin 2018. Comme cela avait été annoncé le 30 juin 2017 lors du précédent conseil d’cdministration, le Festival avait décidé en 2017 de marquer une pause et de mener une réflexion sur sa ligne éditoriale », indique la Fondation dans un communiqué.

En 2018, l’organisation du FIFM est confiée aux équipes de la Fondation, précise la même source, notant que Mme Melita Toscan du Plantier, Directrice des relations publiques en 2001 et 2002 et Directrice du Festival de 2003 à 2016 a été désignée conseillère du Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival.

Christoph Terhechte, qui a présidé la section Forum du festival de Berlin de 2001 à 2018, a été désigné directeur artistique, précise-t-on.

L’équipe de programmation est également composée de Ali Hajji, qui a travaillé à la programmation chez MK2 à Paris, et fut de 2002 à 2004 le coordinateur général du Festival International du Film de Marrakech, puis directeur délégué du festival de Casablanca de 2005 à 2011 et directeur artistique des Semaines du film européen au Maroc de 2006 à 2017. En plus de sa participation à l’équipe de programmation, Ali Hajji est également désigné coordinateur général.

Elle comprend aussi Rasha Salti, curatrice d’art, qui a collaboré en tant que sélectionneuse avec différents festivals dont ceux d’Abu Dhabi (2009 – 2010) et de Toronto (2011 – 2015), Anke Leweke, critique de cinéma, membre du comité de sélection du Festival de Berlin depuis 2002, qui est consultante pour le Festival International du Film de Shanghai depuis 2012 et depuis 2014 consultante pour le Festival International du Film de Hong Kong, et Rémi Bonhomme, coordinateur général de la semaine de la critique au festival de Cannes.

Fondé en 2000, le FIFM est la principale manifestation consacrée au 7e art au Maroc, lieu de tournage de nombreuses productions internationales. Ce festival rassemble chaque année de nombreuses personnalités du cinéma de renommée internationale.

Le jury du festival regroupe des cinéastes, des comédiens, personnalités, mais aussi des écrivains, et s’attache à récompenser par des Étoiles d’or la meilleure production marocaine et étrangère de longs et courts-métrages.