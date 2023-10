Marrakech : le FMI et la Banque mondiale discutent du surendettement des pays en développement

C’est à la faveur des les réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

L’Afrique accueille pour la première fois depuis cinquante ans, les réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales de 190 pays se réunissent à Marrakech jusqu’au 15 octobre pour discuter du surendettement des pays en développement, de la fragmentation de l’économie mondiale, du climat, ou encore de la réforme des institutions internationales, à seulement quelques dizaines de kilomètres des tentes qui abritent les populations rescapées du tremblement de terre du 08 septemre qui a fait environ 3000 morts.

Selon la banque mondiale, de nombreux pays à faible revenu ou émergents souffrent d’un lourd endettement qui freinent leurs capacités d’investissement dans l’éducation, la santé, la protection sociale et les infrastructures. Pour certains d’entre eux, le fardeau de la dette est d’ores et déjà insoutenable.

Comment mieux parer aux risques de surendettement ? Cette question sera au cœur d’une discussion qui se penchera sur les réformes nationales indispensables pour stimuler la croissance, améliorer les politiques de dépenses publiques, capter plus de recettes fiscales et renforcer la gestion de la dette. La discussion mettra également l’accent sur la nécessité d’un soutien accru de la part de la communauté internationale, qui passe par des financements concessionnels et une assistance technique, mais aussi une amélioration des processus de restructuration qui permette d’alléger le fardeau de la dette en temps voulu et de manière prévisible.