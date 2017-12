Masayoshi Son, PDG de Softbank, de garÃ§on porcher Ã  magnat du numÃ©rique

Quand quelqu’un lui a fait remarquer un jour sur Twitter qu’il se dĂ©garnissait beaucoup, Masayoshi Son, fondateur et flamboyant PDG du groupe japonais Softbank, lui a rĂ©torquĂ©: « Mes cheveux ne reculent pas. C’est moi qui avance ».

Un bon mot typique de l’esprit rĂ©solument optimiste de cet homme d’affaires de 60 ans, au visage rond et petit de taille, qui continue d’avancer Ă pas de gĂ©ant: Softbank a confirmĂ© jeudi un accord pour prendre une part significative de l’amĂ©ricain Uber, le leader mondial de la location de voiture avec chauffeur (VTC).

FondĂ©e en 1981 comme modeste sociĂ©tĂ© de distribution de logiciels et d’Ă©dition de presse informatique, introduite en Bourse en 1994, Softbank est aujourd’hui un groupe protĂ©iforme, Ă l’image de son patron, première fortune du Japon avec un patrimoine actuellement estimĂ© par Forbes Ă 22,1 milliards de dollars.

Avec une capitalisation boursière actuelle de près de 10.000 milliards de yens (74 milliards d’euros), Softbank est le troisième opĂ©rateur de tĂ©lĂ©communications mobiles au Japon et le quatrième aux Etats-Unis, via sa filiale Sprint.

Mais le groupe est aussi devenu un investisseur de rĂ©fĂ©rence dans les nouvelles technologies, que ce soit en robotique (rachat du français Aldebaran en 2012, qui a dĂ©veloppĂ© le robot humanoĂŻde Pepper), dans les semi-conducteurs (acquisition du britannique ARM Holdings l’an dernier pour 28,5 milliards d’euros) ou le commerce en ligne, en tant que premier actionnaire du gĂ©ant chinois Alibaba.

Avant Uber, dont Softbank devrait prendre environ 15% selon des sources proches de l’accord, M. Son a dĂ©jĂ semĂ© d’autres graines dans le secteur des VTC en Asie, en faisant investir son groupe dans le chinois Didi Chuxing, l’indien Ola et Grab en Asie du Sud-Est.

– ‘J’ai travaillĂ© dur’ –

Masayoshi Son peut encore accĂ©lĂ©rer ses projets depuis qu’il a crĂ©Ă© fin 2016 un colossal fonds de capital-risque, Softbank Vision Fund, avec le soutien notamment du premier fonds souverain d’Arabie saoudite, pour investir près de 100 milliards de dollars dans des start-up technologiques.

« C’est une personnalitĂ© atypique. Il a une vision de long terme bien plus importante que beaucoup d’autres investisseurs », a rĂ©cemment dĂ©clarĂ© Ă l’AFP David Gibson, analyste du secteur technologique chez Macquarie Ă Tokyo.

Le patron de Softbank saisit aussi rapidement l’air du temps. Dès fin 2016, il avait ainsi rencontrĂ© Ă New York Donald Trump, lui promettant des montagnes d’investissements et de crĂ©ations d’emplois aux Etats-Unis, s’attirant aussitĂ´t la sympathie du prĂ©sident amĂ©ricain fraĂ®chement Ă©lu, qui l’appelle depuis « Masa ».

Mais avant de brasser des milliards et de cĂ´toyer les puissants, M. Son a aussi connu la misère. NĂ© en 1957 sur l’Ă®le de Kyushu (sud-ouest du Japon), sa famille, d’origine corĂ©enne, subsistait difficilement en Ă©levant de la volaille et des porcs.

« On ramassait les ordures des voisins pour nourrir nos bĂŞtes. C’Ă©tait tellement visqueux que j’en avais la nausĂ©e (…). On travaillait dur. Et j’ai travaillĂ© dur », a-t-il racontĂ© un jour en recevant un prix.

– Fan de Steve Jobs –

A 16 ans, dĂ©bordant dĂ©jĂ d’ambition, il part Ă©tudier aux Etats-Unis, contre l’avis de ses parents. Il y restera jusqu’en 1980.

Ce long sĂ©jour influencera profondĂ©ment son mode de pensĂ©e et d’action de dĂ©cideur, tranchant avec la recherche permanente de consensus prĂ©valant gĂ©nĂ©ralement dans les entreprises japonaises.

C’est aux Etats-Unis qu’il connaĂ®t d’ailleurs son premier succès dans les affaires, quand il vend pour un million de dollars au groupe Ă©lectronique Sharp le logiciel de traduction anglais-japonais qu’il a dĂ©veloppĂ©.

Excellent nĂ©gociateur, communicant habile Ă l’ego surdimensionnĂ©, M. Son fascine beaucoup de jeunes cadres japonais rĂŞvant de l’imiter. Lui-mĂŞme Ă©tait un fervent admirateur de Steve Jobs, le fondateur et ancien patron charismatique d’Apple, mort en 2011, avec lequel il Ă©tait devenu ami.

Le rythme effrĂ©nĂ© de ses projets et coups d’Ă©clat lui permet de faire rapidement oublier ses Ă©checs, comme tout rĂ©cemment la fusion avortĂ©e de Sprint avec le concurrent T-Mobile aux Etats-Unis.

ProfondĂ©ment marquĂ© par la catastrophe de Fukushima en 2011, il est l’un des rares PDG nippons Ă avoir plaidĂ© par la suite pour un abandon total du nuclĂ©aire au Japon, et a Ă©tendu depuis le champ des activitĂ©s de Softbank aux Ă©nergies renouvelables, notamment le solaire.