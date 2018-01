Massacre Ã  l’ambulance piÃ©gÃ©e Ã  Kaboul : 95 morts et 158 blessÃ©s

L’explosion d’une ambulance piĂ©gĂ©e samedi dans le centre de Kaboul, revendiquĂ©e par les talibans, a fait 95 morts et 158 blessĂ©s, semant terreur et dĂ©solation dans l’un des quartiers les plus animĂ©s de la capitale afghane.

Le bilan du massacre a Ă©tĂ© fourni Ă l’AFP par le porte-parole du ministère de la SantĂ© Waheed Majroh, cinq heures après l’attaque, qui laisse la ville groggy.

Dans un communiquĂ©, la prĂ©sidence afghane a dĂ©noncĂ© « un crime contre l’humanité ».

« C’est un massacre », a rĂ©agi sur Twitter Dejan Panic, le coordinateur de l’ONG italienne Emergency, accompagnant son message de photos sur lesquelles on peut voir les très nombreuses victimes allongĂ©es dans les couloirs, sous les prĂ©aux et sur les pelouses de l’Ă©tablissement que gère cette ONG italienne.

Selon le ministère afghan de l’IntĂ©rieur, « quatre suspects ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s dans l’enquĂŞte » sur cet attentat, le plus meurtrier depuis l’explosion d’un camion piĂ©gĂ© dans la zone diplomatique le 31 mai (150 morts, 400 blessĂ©s).

DĂ©bordĂ©s, les hĂ´pitaux renvoient les patients d’un Ă©tablissement Ă l’autre. Celui d’Emergency, qui a annoncĂ© traiter 163 blessĂ©s – comptabilisĂ©s dans le bilan officiel – est contraint de les installer sur des matelas Ă mĂŞme le sol.

L’attentat a Ă©tĂ© revendiquĂ© par le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid sur WhatsApp : « un martyr a fait sauter sa voiture piĂ©gĂ©e près du ministère de l’IntĂ©rieur oĂą se trouvaient d’importantes forces de police », a-t-il annoncĂ©.

« Le kamikaze a utilisĂ© une ambulance pour passer les barrages », a expliquĂ© Nasrat Rahimi, un porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur. « L’ambulance Ă©tait garĂ©e sur le parking de l’hĂ´pital Jamuriate; elle a voulu franchir les barrages pour avancer vers le ministère de l’IntĂ©rieur, le Haut Conseil de la Paix, mais le kamikaze a Ă©tĂ© repĂ©rĂ© par la police et s’est fait sauter avant d’atteindre ses cibles ».

Les soupçons du gouvernement se portent sur le réseau terroriste Haqqani, proche des talibans et installé à la frontière pakistanaise, a-t-il ajouté.

L’explosion, de très forte intensitĂ©, a littĂ©ralement secouĂ© la capitale. Les bâtiments de « Chicken Street », la rue des antiquaires proche, ont vu leurs vitres voler en Ă©clats comme ceux de tous les quartiers Ă plusieurs centaines de mètres Ă la ronde.

– Mares de sang –

Un photographe de l’AFP qui s’est rendu sur place a pu voir un très grand nombre de corps de victimes ensanglantĂ©es, « morts et blessĂ©s », sur les trottoirs, certains appelant Ă l’aide, que les riverains aidaient Ă Ă©vacuer.

De très nombreuses victimes, hommes, femmes, enfants, acheminĂ©es dans l’hĂ´pital Jamuriate, Ă©taient traitĂ©es dans les couloirs submergĂ©s.

« J’ai vu des mares de sang », a confirmĂ© un tĂ©moin qui s’Ă©tait Ă©vanoui sous la puissance du souffle, au milieu des dĂ©bris jonchant la chaussĂ©e.

Emergency, spĂ©cialisĂ©e en chirurgie de guerre, a fait savoir qu’elle ne pouvait accueillir dans son Ă©tablissement davantage de patients.

« A l’hĂ´pital Jamuriate, on nous a dit que c’Ă©tait plein de morts et de blessĂ©s, ils nous ont renvoyĂ©s sur Emergency. Mais ici aussi ils sont dĂ©bordĂ©s, ils n’ont plus de place. Ils demandent aux gens qui ne sont pas en danger de mort de trouver un autre hĂ´pital », a racontĂ© Ă la tĂ©lĂ©vision Ariana News un homme qui amenait son frère blessĂ© et a perdu son ami boulanger.

– Menace d’effondrement –

La panique Ă©tait totale. Un immeuble voisin de l’hĂ´pital Jamuriate, haut de quelques Ă©tages et profondĂ©ment lĂ©zardĂ©, menaçait de s’effondrer, selon le photographe, et les mĂ©decins ont demandĂ© aux civils d’aider Ă Ă©vacuer les blessĂ©s qui risqueraient d’ĂŞtre ensevelis.

L’attentat a eu lieu devant l’un des barrages protĂ©geant l’accès Ă une avenue qui conduit Ă plusieurs institutions : des bureaux du ministère de l’IntĂ©rieur, le siège de la police, la dĂ©lĂ©gation de l’Union europĂ©enne et le lycĂ©e pour filles Malalai.

Le Haut Conseil de la Paix, chargĂ© des nĂ©gociations – bloquĂ©es – avec les talibans, estimait avoir Ă©tĂ© la cible privilĂ©giĂ©e. « Ils ont visĂ© notre barrage. C’Ă©tait Ă©norme, toutes nos vitres sont soufflĂ©es », a dit Ă l’AFP un de ses membres, Hassina Safi.

Les membres de la dĂ©lĂ©gation europĂ©enne ont Ă©tĂ© rapidement mis en sĂ©curitĂ© dans leur pièce sĂ©curisĂ©e, a dĂ©clarĂ© l’un d’eux Ă l’AFP.

Le scĂ©nario de l’ambulance est l’un des plus redoutĂ©s. Cependant, un journaliste de l’AFP passĂ© par cette rue une heure auparavant avait constatĂ© que les ambulances qui se dirigeaient vers l’hĂ´pital Jamuriate Ă©taient systĂ©matiquement arrĂŞtĂ©es aux barrages et contrĂ´lĂ©es une par une, « le chauffeur attendant Ă cĂ´té ».

Le niveau d’alerte est extrĂŞme en ce moment Ă Kaboul, particulièrement dans le centre et le quartier diplomatique dont la plupart des ambassades et institutions Ă©trangères ont Ă©tĂ© placĂ©es en « lock down » (sorties interdites).

Cet attentat est le troisième Ă frapper l’Afghanistan en une semaine, après l’attaque le samedi 20 janvier de l’hĂ´tel Intercontinental de Kaboul, revendiquĂ©e par les talibans, et celle mercredi des locaux de Save the Children Ă Jalalabad (est), revendiquĂ©e par le groupe Etat islamique.

« En tant qu’Union europĂ©enne, nous avons toujours oeuvrĂ© et nous allons continuer Ă travailler avec le peuple d’Afghanistan, avec son gouvernement, pour parvenir Ă la paix », a assurĂ© la cheffe de la diplomatie de l’UE Federica Mogherini.

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron a « fermement condamnĂ© l’ignoble attentat » et adressĂ© ses « pensĂ©es endeuillĂ©es au peuple d’Afghanistan ». Samedi Ă minuit, la Tour Eiffel sera Ă©teinte en hommage aux victimes.