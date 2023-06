Match amical Cameroun-Mexique : Rigobert Song dévoile une liste de 22 Lions

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a annoncé ce 1Er juin, la liste des 22 Lions, en prévision au match amical contre le Mexique prévu le 10 juin prochain.

En conférence de presse au Centre technique de la Fecafoot, le sélectionneur Rigobert Song a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match amical contre le Mexique prévu le 10 juin 2023 à San Diego. On note surtout dans cette liste le retour en sélection de Fabrice Ondoa, l’emblématique gardien et champion d’Afrique 2017. A signaler également les retours en sélection de Nicolas Nkoulou et Olivier Mbaïzo qui étaient absents lors de la dernière sortie des Lions face à la Namibie.

Au chapitre des absents, on peut noter celui du défenseur Harold Moukoudi, qui sort d’une excellente saison avec son club grec de l’AEK Athènes. Depuis que la bande à Harold Moukoudi, Léa Siliki et Njie Clinton ont loupé leurs tirs au but en demi-finale de la Can face à l’Egypte, ils n’ont plus jamais été convoqués chez les Lions. Une punition incompréhensible.

Selon le manager-sélectionneur Choupo-Moting et Zambo Anguissa, après une saison très éprouvante, ont demandé à se reposer. L’absence de Vincent Aboubakar se justifierait par le fait que ce jour-là, il n’aura pas encore fini la saison de Super Lïg turc. Situation presque identique pour André Onana, dont le retour est attendu chez les Lions. Il joue ce 10 juin, la finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

A propos du gardien de l’Inter Milan, qui a pris sa retraite internationale à la suite d’une sanction, Rigobert Song a expliqué que « Ce que vous ne savez pas, j’échange régulièrement avec André Onana au téléphone sous la casquette de grand-frère et petit frère. Nous n’avons aucun problème. Il sait ce qui lui reste à faire pour réintégrer la sélection nationale ».