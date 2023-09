Match Cameroun Vs Burundi : des hommes politiques en action

Trois membres du gouvernement et un membre du Parlement assurent la mobilisation autour des Lions indomptables. C’est à l’approche de leur confrontation décisive avec le Burundi mardi prochain.

Des hommes politiques originaires du Septentrion se font remarquer ces derniers jours par leur implication derrière les Lions indomptables. Issa Tchiroma Bakary, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; Gabriel Mbaïrobe ministre de l’Agriculture et du Développement rural ; Malachie Manaouda ministre de la Santé publique et Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, œuvrent a priori pour la victoire de l’équipe nationale fanion face au Burundi le mardi 12 septembre 2023 au stade Roumde Adjia de Garoua.

Leur action se situe à deux niveaux. Participer aux entrainements des Lions, prodiguer des conseils aux joueurs, encourager ces derniers et mobiliser les supporters. Dans le premier volet, les ministres Issa Tchiroma Bakary et Gabriel Mbairobe ont assisté samedi dernier à la deuxième séance d’entrainement des Lions au stade annexe Roumdé Adjia à Garoua aux côtés du ministre des Sports et de l’Education physique Narcisse Mouelle Kombi.

Dans le second volet de l’encouragement des Lions, des hommes politiques offrent des tickets d’accès au stade par centaines aux jeunes. Le ministre Malachie Manaouda dit offrir « 1 000 billets à nos jeunes du Septentrion décidés de porter notre équipe à la victoire ». Le sénateur Aboubakari Abdoulaye « offre 500 billets aux jeunes pour aller soutenir l’équipe nationale fanion de football », peut-on lire sur leurs différents posts faits via les réseaux sociaux.

Cette action vise à assurer la victoire aux Lions indomptables qui sont à la recherche de leur ticket en vue de la participation à 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tient en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Mais pas seulement. Les hommes politiques ont trouvé en ce match une bonne occasion pour assurer leur présence politique.

De ce fait, l’heure est à la communication politique. Lorsque le ministre de la Santé publique boucle son message en lançant l’appel « mobilisons-nous comme nous le ferons derrière le président Paul Biya en 2025 », tout porte à croire que l’offre de billets se fait à des fins politiciennes. Des hommes politiques préparent la présidentielle de 2025 et saisissent des occasions de rassemblement pour passer des messages, même si les populations à la base semblent manquer le nécessaire pour subvenir aux besoins vitaux.