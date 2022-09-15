Matchs amicaux : 24 Eléphants convoqués face au Togo et à la Guinée

Les Eléphants footballeurs livreront deux matchs amicaux les 24 et 27 septembre 2022 en France, respectivement contre les Eperviers du Togo à Rouen et le Sily de la Guinée à Amiens.Le sélectionneur des Eléphants, le Français Jean Louis Gasset, a dévoilé jeudi la liste des 24 joueurs convoqués pour ces deux matchs amicaux internationaux. Les pachydermes affrontent le Togo le 24 septembre 2022 à Rouen et le Sily de la Guinée le 27 septembre 2022 à Amiens.
La liste des 24 joueurs retenus
1. SANGARE BADRA ALI (SEKHUKHUME UNITED, AFRIQUE DU SUD)
2. FOLLY AYAYI CHARLES (ASEC MIMOSAS, COTE D’IVOIRE)
3. FOFANA ISSA (ALHILAL, SOUDAN)
4. AURIER SERGE (NOTTIGHAM FOREST, ANGLETERRE)
5. SINGO WILFRIED (TORINO FC, ITALIE)
6. DIOMANDE SINALI (OLYMPIQUE LYONNAIS, FRANCE)
7. KOSSONOU ODILON (BAYER LEVERKUSEN, ALLEMAGNE)
8. DELI SIMON (ADANA DEMIRSPOR, TURQUIE)
9. SYLLA ABAKAR LOUBADE (CLUB BRUGGES, BELGIQUE)
10. KONAN GHISLAIN (AL-NASSR RIYAD, ARABIE SAOUDITE)
11. DOUMBIA SOULEYMANE (ANGERS SCO, FRANCE)
12. SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN, PAYS BAS)
13. KESSIE FRANCK, FC BARCELONE, ESPAGNE)
14. FOFANA SEKO (RC LENS, FRANCE)
15. GBAMIN JEAN PHILIPPE (TRABZONSPOR, TURQUIE)
16. SERI JEAN MICHAEL (HULL CITY, ANGLETERRE)
17. PEPE NICOLAS (OGC NICE, FRANCE)
18. KOUASSI JEAN EVRARD (KARAGUMRUK, TURQUIE)
19. MAX GRADEL (SIVASSPOR, TURQUIE)
20. MAXWELL CORNET (WEST HAM UNITED, ANGLETERRE)
21. ZAHA WILFRIED (CRISTAL PALACE, ANGLETERRE)
22. KOUAME CHRISTIAN (ACF FIORENTINA, ITALIA)
23. KANGA WILFRIED (HERTA BERLIN, ALLEMAGNE)
24. KRASSO JEAN PHILIPPE (AS ST ETIENNE, FRANCE)