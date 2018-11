Le candidat du Mrc à la présidentielle 2018 a appelé,via une vidéo, les francophones à s’insurger contre les la réponse militaire apportées par le gouvernement aux revendications sécessionnistes.

Maurice Kamto appelle les francophones à s’indigner contre le traitement infligé aux anglophones

Maurice Kamto, vainqueur autoproclamé de la présidentielle 2018, a appelé les francophones à s’insurger contre les violences en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s’est exprimé lundi dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

« J’en appelle à la solidarité et à l’indignation d mes compatriotes francophones par rapport au sort de leurs frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je voudrais souligner à leur intention que ce qui se passe dans cette partie de notre pays nous concerne tous directement », a indiqué le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc).

Plus d’un mois après le scrutin du 7 octobre 2018, Maurice Kamto, désormais leader de l’opposition, multiplie des sorties publiques qui ont pour effet de le maintenir au-devant de la scène. Il revient cette fois-ci avec un message aux ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, deux régions en fronde contre le régime de Yaoundé depuis deux ans.

Les ressentiments des populations de cette partie contre un système qui les a marginalisés a laissé place à des revendications sécessionnistes auxquelles le pouvoir en place a répondu par des actions militaires. Un conflit armé a depuis lieu dans cette partie du pays sous le regard quasi indifférent des ressortissants des huit régions du pays.

« Le socle de notre combat politique est l’édification d’une République fraternelle et solidaire dans le cadre d’un Cameroun solidaire. C’est pourquoi, la mort ou la souffrance d’un compatriote, quelque soit son lieu de résidence ou d’origine, doit nous concerner comme s’il s’agit de nous-même. Ne nous laissons pas aller à l’indifférence ambiante dont on ne se réveille souvent que lorsqu’on est devenu soi-même victime de l’inacceptable », souligne Maurice Kamto.

Il appelle les francophones du pays à poser des actes concrets de solidarité aux anglophones. Notamment, en observant une démi-journée villes-mortes sur l’étendue du territoire tous les lundis, faire des dons divers en faveur des familles affectées par la crise en cours, via la Fondation Ayah, étendre les journées villes-mortes sur 24h si le gouvernement ne posaient pas d’actes concrets pour résoudre la crise anglophone.

Maurice Kamto appelle par ailleurs à des marches pacifiques sur toute l’étendue du territoire, tous les samedis, si le gouvernement continue à recourir à l’armée dès janvier.