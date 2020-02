Mauritanie : 2 milliards de dollars des Émirats arabes pour des projets d’investissements

Les Emirats Arabes Unis ont alloué à la Mauritanie un financement de 2 milliards de dollars US destinés à des projets d’investissement de développement et des prêts concessionnels, a annoncé le Premier ministre mauritanien dans un communiqué lundi à Nouakchott.L’annonce a été faite dans le cadre de la visite du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani au prince héritier d’Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, la première dans un pays arabe depuis son arrivée au pouvoir en août dernier.

Ce financement intervient dans le cadre de la conclusion d’un certain nombre de mémorandums d’entente conclus entre les deux pays, a précisé le communiqué.

Selon le Premier ministre, ce « soutien généreux contribuera à créer une croissance économique et sociale qui élèvera le niveau de vie et réduira les écarts et autres manifestations d’injustice et de pauvreté ».

Les mémorandums d’entente conclus dans ladite visite portent sur l’exemption mutuelle du visa, la sécurité et la documentation, la coopération technique et militaire, l’enseignement, le développement et la protection sociale.

Un autre mémorandum d’entente a été conclu entre le Croissant rouge émirati et le Commissariat aux droits de l’Homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile de Mauritanie.