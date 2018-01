Mauritanie 2018: monnaie allégée, changes et prix gonflés

Debout sur un trottoir du marchĂ© de Nouakchott, le cambiste Nejib Ould Sidi se frotte les mains: la demande de devises explose en Mauritanie depuis l’annonce de la mise en circulation de nouveaux billets de la monnaie nationale, l’ouguiya.

A partir de ce 1er janvier 2018, dix ouguiyas deviennent un ouguiya. Et Ă l’approche de la date fatidique, « l’activitĂ© a quintuplé », indique le changeur.

Depuis l’annonce de cette mesure le 28 novembre, jour de la fĂŞte nationale, par le prĂ©sident Mohamed Ould Abdel Aziz, « les gens se ruent sur le dollar et l’euro, qu’ils achètent et gardent chez eux », ajoute-t-il.

Un chef de bureau de change au marchĂ© central confirme une « flambĂ©e » de l’euro et du dollar, qui ont augmentĂ© « de 3,5% en une semaine ».

« Les gens thĂ©saurisaient l’ouguiya. Maintenant qu’ils sont obligĂ©s de s’en dĂ©barrasser, ils achètent et conservent les devises dans leur coffre-fort de domicile », explique un autre cambiste.

Avant mĂŞme l’annonce de la mise en circulation des nouveaux billets, la monnaie mauritanienne s’Ă©tait dĂ©prĂ©ciĂ©e ces derniers mois au marchĂ© noir face Ă l’euro et au dollar, mais la tendance s’est encore aggravĂ©e depuis.

Un commerçant du marchĂ© central de Nouakchott, Mohamed Heyin, estime cependant que « les prix vont baisser » progressivement grâce Ă l’introduction de ces nouveaux billets. « Auparavant, on te disait 10.000 ou 20.000 pour un produit. DĂ©sormais, on te dira 800 ou 700. C’est plus logique pour Ă©viter l’inflation ».

DĂ©but dĂ©cembre, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie (BCM), Abdel Aziz Ould Dahi, a dĂ©menti les rumeurs de « dĂ©valuation » assurant que l’ouguiya « conserverait sa valeur et que le pouvoir d’achat des citoyens ne s’en ressentirait pas ».

Les prix Ă la consommation sont en hausse depuis plusieurs mois.

Ainsi, le riz thaĂŻlandais, très prisĂ© par les mĂ©nages mauritaniens, est passĂ© de 300 Ă 350 ouguiyas le kg (de 70 Ă 82 centimes d’euro), et la bouteille de lait d’un demi-litre, de 250 (0,58 centimes) Ă 300 ouguiyas. Le ciment et le fer Ă bĂ©ton ont Ă©galement connu des augmentations de 10 Ă 12%.

– Attrait de la nouveautĂ© –

L’entrĂ©e en circulation du nouvel ouguiya a obligĂ© de nombreuses banques Ă ouvrir exceptionnellement le 1er janvier.

De files d’attente de clients, chĂ©quier en main, se sont formĂ©es devant plusieurs agences bancaires.

Les institutions bancaires sont contraintes de reprendre tous leurs logiciels, les chéquiers, et de reconfigurer leur guichets automatiques pour les mettre en conformité avec la nouvelle monnaie.

Dans les rues, les personnes déjà servies examinaient les nouveaux billets fabriqués en polymère, les tournant et les retournant, contemplant leurs couleurs vives et testant leur solidité tant vantée par la Banque centrale.

Les ouguiyas neufs étaient disponibles dès minuit dans certains distributeurs automatiques.

Ainsi, pour la Banque populaire de Mauritanie (BPM), « on avait par exemple au niveau de l’agence de Tevragh Zeina (un quartier de Nouakchott, NDLR) une vingtaine de clients qui Ă©taient lĂ Ă minuit », a indiquĂ© Ă l’AFP la directrice marketing de la BPM, Mariem Khayar.

Au-delĂ du besoin d’espèces, « il y avait aussi beaucoup de curiositĂ© pour toucher enfin cette nouvelle monnaie », a-t-elle estimĂ©.

Selon des spĂ©cialistes, ce changement aura le mĂ©rite de rĂ©injecter dans le système bancaire des liquiditĂ©s thĂ©saurisĂ©es par des gens travaillant au noir ou craignant de dĂ©voiler leurs fonds d’origine frauduleuse.

« Aussi bien les devises que l’immobilier et autres valeurs refuges bĂ©nĂ©ficieront de cette vague de blanchiment d’argent qui accompagnera l’opĂ©ration », estime l’Ă©conomiste Isselmou Ould Mohamed.

Au moment de l’annonce le 28 novembre, le prĂ©sident Ould Abdel Aziz affirmait que cette rĂ©forme permettrait « à l’ouguiya de reprendre sa place dans les transactions financières, de protĂ©ger le pouvoir d’achat du citoyen et de rĂ©duire la quantitĂ© de la monnaie en circulation ».

Les anciens billets et pièces seront retirĂ©s selon un calendrier Ă©tabli par la BCM en commençant par les plus gros, comme le billet de 5.000 (11,76 euros) d’ici le 31 janvier, ceux de 2.000 et 1.000 respectivement un et deux mois plus tard, les plus petites coupures d’ici juin.

En 2004, la Mauritanie avait remplacé tous les billets en circulation depuis 1974.