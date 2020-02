Mauritanie: Création d’un Conseil supérieur de l’investissement

La présidence mauritanienne a annoncé, dans un communiqué parvenu vendredi à APA, la création d’un Conseil supérieur de l’investissement dans le pays.Ce conseil, dont la composition n’a pas encore été détaillée, a pour but de contribuer à la mise en place d’une économie compétitive, diversifiée, ouverte au secteur privé et créatrice d’emplois et de valeur ajoutée, a expliqué la Présidence.

Selon celle-ci, la nouvelle structure est également chargée d’accélérer les progrès en matière d’amélioration du climat des affaires et de renforcement de la compétitivité de l’économie mauritanienne.

Le Conseil supérieur de l’investissement devra ainsi servir de cadre approprié de concertations entre les secteurs publics et privés et contribuer à la promotion des opportunités d’investissement, a souligné le communiqué.

Ladite contribution consiste, entre autres, à identifier les mesures incitatives adaptées à cet effet et à participer à la conception et au suivi de la mise en œuvre de toutes les réformes législatives, réglementaires, administratives ou institutionnelles visant à promouvoir les investissements dans le pays et à améliorer la compétitivité de son économie.