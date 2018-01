Mauritanie : formation sur le combat légal de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants

Les acteurs du système judiciaire mauritanien bĂ©nĂ©ficient d’un sĂ©minaire de formation sur le cadre lĂ©gal pour combattre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants dont les travaux ont commencĂ© mardi Ă Nouakchott, a-t-on constatĂ© sur place.OrganisĂ©e par le ministère de la Justice mauritanien en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cette formation de trois jours a pour but de renforcer les capacitĂ©s desdits acteurs en matière de comprĂ©hension, d’assistance et de poursuite des cas de traite des ĂŞtres humains.

Dans un mot Ă l’ouverture de la rencontre, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministère, Mohamed Ould Chrif Ahmed, a rappelĂ© que son pays a Ă©laborĂ© une stratĂ©gie exhaustive de lutte contre le terrorisme tout en mettant l’accent particulièrement sur l’Ă©limination de tous les trafics illicites.

Il a ajoutĂ© que les autoritĂ©s mauritaniennes ont procĂ©dĂ© Ă l’ouverture de centres de passage spĂ©cifiques pour les immigrĂ©s souhaitant rentrer ou sortir du pays et Ă©quipĂ© les forces armĂ©es pour sĂ©curiser les immenses zones dĂ©sertiques.

Selon lui, une stratĂ©gie participative et concertĂ©e pour la gestion migratoire a Ă©tĂ© mise en Ĺ“uvre en tenant compte des diffĂ©rentes dimensions du phĂ©nomène, et ce, dans le cadre d’un programme axĂ© sur la migration, le dĂ©veloppement, la protection des demandeurs d’asile et l’organisation du champ migratoire.

De son cĂ´tĂ©, Pierre –Yves Renaud, attachĂ© chargĂ© de programme Ă la dĂ©lĂ©gation de l’Union EuropĂ©enne en Mauritanie, a soulignĂ© que l’agenda de l’UE en matière de migration dĂ©finit une rĂ©ponse multisectorielle qui combine les politiques intĂ©rieures et extĂ©rieures.

Il a ajoutĂ© que, s’agissant du Sahel, l’UE a adoptĂ© fin 2015 le fonds fiduciaire d’urgence au bĂ©nĂ©fice de la stabilitĂ© et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrĂ©gulière et du phĂ©nomène des personnes dĂ©placĂ©es en Afrique.