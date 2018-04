Mauritanie : Interpol ferme 6 pharmacies Ã  Rosso et arrÃªte leurs propriÃ©taires

La police internationale Interpol a fait fermer six pharmacies Ă Rosso et arrĂŞter leurs propriĂ©taires, a-t-on appris de source sĂ©curitaire dimanche dans cette ville, situĂ©e au sud de la Mauritanie, sur le fleuve SĂ©nĂ©gal.DĂ©ployĂ©e dans le cadre d’une vaste traque des mĂ©dicaments falsifiĂ©s, cette opĂ©ration avait Ă©tĂ© lancĂ©e dĂ©but avril dans la capitale Nouakchott avec l’arrestation, par la police mauritanienne, d’un certain nombre d’importateurs de mĂ©dicaments sur demande d’Interpol.

Cette dernière a transmis aux autorités mauritaniennes des documents et preuves accablant les importateurs et propriétaires arrêtés.

Le ministère de la SantĂ© mauritanien a pris, il y a deux semaines, une dĂ©cision consistant Ă retirer des pharmacies quatre mĂ©dicaments suspectĂ©s d’ĂŞtre falsifiĂ©s.

Ces médicaments incriminés sont fabriqués par des laboratoires en France, en Allemagne, en Inde et en Chine.

Les dĂ©pĂ´ts pharmaceutiques en Mauritanie sont accusĂ©s d’importer Ă une grande Ă©chelle des mĂ©dicaments falsifiĂ©s en l’absence de tout contrĂ´le.