Mauritanie : le PAM au chevet 400.000 victimes de la sÃ©cheresse

Le Programme alimentaire mondial (Pam) a promis, vendredi, une assistance Ă quelque plus de 400.000 Mauritaniens affectĂ©s par la sĂ©cheresse qui a frappĂ© le Sahel en 2017.Dans un communiquĂ© de presse, le Pam explique que la première phase de l’aide cible 65.000 personnes, avant de porter ce nombre Ă 427.000 personnes en fonction du niveau de son financement et des capacitĂ©s de ses autres partenaires.

« Cette assistance consiste à distribuer des vivres, des transferts monétaires et des compléments nutritionnels », précise le communiqué.

Cité par le texte, le représentant du PAM en Mauritanie, Jean-Noël Gentile, a souligné que la faiblesse des pluies et leur mauvaise répartition en 2017 pèsent sur la production agricole et pastorale, entraînant « une période de soudure particulièrement précoce, longue et difficile pour les populations vulnérables ».

Le PAM a soulignĂ© que son action s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement mauritanien et de l’ensemble du secteur humanitaire pour mettre en Ĺ“uvre un plan de rĂ©ponse conjoint et complĂ©mentaire chiffrĂ© Ă près de 200 millions de dollars amĂ©ricains.