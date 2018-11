Mauritanie : le taux d’inflation en baisse de 0,2% en octobre

Le taux d’inflation en Mauritanie a reculé de 0,2% au cours du mois d’octobre 2018 comparativement au mois précédent, a indiqué mercredi l’Office national de la statistique (ONS) dans une note mensuelle.Cette baisse résulterait des variations enregistrées par certaines fonctions entre les deux mois considérés, a expliqué l’ONS, citant notamment les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées, la communication et les articles d’habillement et de chaussures.

Concernant les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, le recul des prix serait dû à la baisse enregistrée au niveau du pain et céréales, des viandes, poissons et fruits de mer, des huiles et des graisses, a précisé la note.

Celle-ci a cependant relevé que certains autres produits alimentaires comme le lait, le fromage, les œufs, le sucre, la confiture, le miel, les chocolats, la confiserie et les fruits ont connu une hausse ayant contribué à ralentir ladite baisse.

Au sujet de la communication, la baisse des prix est particulièrement imputable au recul des prix du téléphone, de la télécopie et de la connexion internet.

Quant aux articles d’habillement et de chaussures, le recul constaté est dû essentiellement à la baisse des prix des vêtements et des chaussures.

L’ONS a en revanche révélé que le taux d’inflation au niveau de la capitale Nouakchott a connu une légère hausse de 0,03% en octobre par rapport à septembre, signalant que cette hausse est principalement tirée par les transports et les meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer.