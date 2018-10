Mauritanie : le taux d’inflation en hausse de 0,4% en septembre

Le taux d’inflation au niveau national en Mauritanie a crû de 0,4% au mois de septembre 2018, comparé au mois précédent, a indiqué mercredi l’Office national des statistiques (ONS).Cette hausse résulterait des variations enregistrées par certaines fonctions entre les deux mois en question, notamment les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, le logement, l’eau, le gaz, l’électricité, les articles d’habillement et les chaussures, a expliqué l’ONS dans sa note mensuelle.

Au sein des produits alimentaires, ce sont principalement les poissons et fruits de mer, les légumes, les fruits, le pain et les céréales, le café, le thé et le cacao qui ont favorisé la tendance à la hausse de l’Indice national des prix à la consommation (INPC).

La hausse a été cependant ralentie par d’autres produits comme le sucre, la confiture, le miel, les chocolats et confiseries, le lait, le fromage, les œufs, la viande, les huiles et la graisse.

S’agissant du logement, la hausse tire ses origines essentiellement des prix des « loyers effectivement payés par les locataires » et les fournitures pour travaux d’entretien et de réparation des logements.

A Nouakchott, la capitale, la hausse de l’INPC a été plus grande avec 0,9% en septembre par rapport au mois d’août.

Là aussi, cette hausse est due aux variations des mêmes fonctions que sur le plan national.