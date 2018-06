Mauritanie : les élections législatives et locales fixées au 1er septembre

Le premier tour des élections parlementaires et locales en Mauritanie aura lieu le 1er septembre 2018, informe le communiqué du Conseil des ministres tenu jeudi à Nouakchott.Le texte cite un projet de décret approuvé le même jour lors de la réunion gouvernementale et qui porte sur la convocation du collège électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux.

Il stipule que les candidatures pour l’élection des députés seront reçues par le représentant local de Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) entre le 18 juillet et le 02 août 2018.

Pour l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, les candidatures seront reçues par le représentant local de la CENI entre le 03 et le 13 juillet 2018.

Quant à la campagne électorale, elle sera ouverte pour les trois scrutins le 17 août 2018 et close le 30 du même mois. Le second tour, s’il a lieu, se déroulera le 15 septembre 2018.

L’opposition mauritanienne a déjà fait savoir qu’elle participera à ces élections.