Mauritanie : l’inflation en hausse de 0,4% en juin

L’Indice National des Prix à la Consommation (INPC), autrement dit le taux d’inflation en Mauritanie a connu une hausse de 0,4% pendant le mois de juin 2018 comparé au mois précédent, a annoncé samedi l’Office national de la statistique (ONS).Cette augmentation se justifie principalement par l’accroissement des prix des produits alimentaires, des boissons non alcoolisées, de la communication et des articles d’habillement et de chaussures, a précisé l’ONS dans sa note mensuelle.

S’agissant particulièrement de la capitale Nouakchott, la note a rapporté que le taux d’inflation a enregistré une baisse de 0,1% par rapport au mois de mai dernier.

Ce même taux a connu, en glissement annuel, une augmentation de 3,4%, à en croire l’ONS qui fait état toutefois d’une stagnation au cours des trois derniers mois.