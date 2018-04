Mauritanie : plaidoyer pour une alternance pacifique au pouvoir

Plusieurs anciens ministres, parlementaires, dĂ©fenseurs de droits et Ă©crivains ont lancĂ© un appel aux parties politiques en vue de surmonter leurs divergences et d’Ĺ“uvrer Ă l’instauration d’une alternance pacifique au pouvoir.Ils ont notamment appelĂ© Ă signer une charte par l’ensemble des acteurs politiques (majoritĂ© et opposition) et apolitiques afin de « sauver le pays et le mettre sur la voie de la stabilitĂ© et de l’Ă©quilibre ».

La majoritĂ© et l’opposition mauritaniennes viennent d’Ă©chouer Ă conclure un accord qui devait garantir l’organisation d’Ă©lections consensuelles crĂ©dibles.

Des Ă©lections lĂ©gislatives et municipales sont prĂ©vues en 2018 en Mauritanie oĂą une Ă©lection prĂ©sidentielle doit avoir lieu l’annĂ©e suivante.

Les auteurs de l’appel en faveur d’une alternance pacifique au pouvoir ont mis en garde « les dĂ©cideurs rĂ©els » contre « la nĂ©gligence des aspirations du peuple ».

Ils ont notamment prĂ©conisĂ© la formation d’une Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante (CENI) suivant des règles convenues par toutes les composantes du spectre politique et qui a le «contrĂ´le exclusif sur le climat, les circonstances et les conditions des opĂ©rations Ă©lectorales ».

Les membres de cette initiative ont aussi appelĂ© Ă la formation d’un nouveau conseil constitutionnel sur des « bases saines et crĂ©dibles ».

Ils ont plaidĂ© pour la garantie de la neutralitĂ© de l’appareil de l’Etat, surtout l’armĂ©e, l’administration, les Ă©tablissements publics et les medias officiels, ainsi que l’abstention de l’usage de l’argent public et du trafic d’influence dans le processus politique.