Mauritanie: Près de 600 millions de dollars de recettes douanières en 2019

Les douanes mauritaniennes ont réalisé environ 22,5 milliards d’ouguiyas MRU (592 millions de dollars US) de recettes en 2019, a révélé le ministre des Finances du pays, Mohamed Lemine Ould DhehbiCette performance depasse les prévisions, a indiqué le ministre dans un discours à l’ouverture d’une cérémonie commémorative de la Journée internationale des douanes, célébrée dimanche à Nouakchott sous le thème : « la durabilité au cœur de l’action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète».

Ould Dhehbi a expliqué que les défis liés au développement durable et aux changements climatiques constituent un souci réel pour tous les pays et un facteur déterminant des orientations de développement du monde en général et de chaque Etat en particulier.

En plus de leurs missions fiscales traditionnelles comme le recouvrement de la plus grande partie des entrées annuelles de l’Etat, les douanes jouent également un rôle économique, social, sanitaire et environnemental en veillant sur l’application des lois du commerce international, facilitant les échanges, surveillant la qualité des marchandises, luttant contre l’évasion fiscale et protégeant la production nationale, a-t-il ajouté.

Le ministre a annoncé que, dans ce cadre, la direction générale des douanes met les dernières retouches sur un programme de services et un pack d’activités de nature à construire la confiance avec les contribuables.

Il s’agit non seulement de créer un guichet unique mais de permettre aux citoyens, dans un proche avenir, d’accomplir toutes leurs formalités à distance tout en suivant la situation de leurs dossiers, a-t-il souligné.

Selon lui, la douane mène, sur un autre plan, une guerre sans merci contre les médicaments et produits alimentaires en contrebande ou périmés dans le cadre d’efforts globaux de lutte contre la fraude.