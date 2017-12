Mauritanie : rÃ©fÃ©rendum constitutionnel et rÃ©forme de l’ouguiya, faits marquants en 2017

Le rĂ©fĂ©rendum sur la Constitution organisĂ© le 5 aoĂ»t dernier et les modifications apportĂ©es sur la monnaie, l’ouguiya, et annoncĂ©es le 28 novembre dernier auront Ă©tĂ© les deux principaux Ă©vènements marquants de l’annĂ©e 2017 en Mauritanie.Le rĂ©fĂ©rendum a permis d’approuver sur des questions de grand intĂ©rĂŞt dans le pays, comme notamment la suppression du SĂ©nat et la modification du drapeau et de l’hymne nationaux.

Initialement composĂ© d’un croissant et d’une Ă©toile jaunes sur fond vert, le drapeau s’est vu rajouter, en plus de cela, deux bandes rouges Ă ses extrĂ©mitĂ©s supĂ©rieure et infĂ©rieure.

Il s’agit, selon le gouvernement, d’un symbole Ă la couleur du sang visant Ă glorifier les martyrs tombĂ©s sur le champ d’honneur pour dĂ©fendre la patrie.

Quant Ă l’hymne, il a Ă©tĂ© totalement rĂ©Ă©crit par une cinquantaine de poètes et d’hommes de lettres mauritaniens pour reflĂ©ter la diversitĂ© culturelle du pays, notamment son appartenance arabo-africaine.

Sa composition a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă un artiste Ă©gyptien avant d’ĂŞtre exĂ©cutĂ© officiellement pour la première fois au cours de la cĂ©rĂ©monie de levĂ©e des couleurs Ă l’occasion de la cĂ©lĂ©bration du 57e anniversaire de l’indĂ©pendance nationale, au mĂŞme titre d’ailleurs que le nouveau drapeau.

L’organisation de ce rĂ©fĂ©rendum a Ă©tĂ©, en quelque sorte, imposĂ©e au gouvernement après le rejet des amendements par le SĂ©nat contre toute attente, vu l’appartenance de plus de ses deux tiers Ă la majoritĂ© prĂ©sidentielle.

Les sĂ©nateurs frondeurs ont donc rejoint, pour cette circonstance, la position des partis d’opposition qui rejetaient dĂ©jĂ l’idĂ©e d’amender la constitution de manière non consensuelle.

DĂ©jĂ , ces partis, avec une coalition de centrales syndicales, d’organisations de la sociĂ©tĂ© civile et de personnalitĂ©s symboliques, avaient boycottĂ© le dialogue politique organisĂ©, en octobre 2015, entre la majoritĂ© prĂ©sidentielle et une autre opposition plus modĂ©rĂ©e et qui avait dĂ©bouchĂ© sur les propositions soumises au rĂ©fĂ©rendum.

Ils avaient organisĂ© des manifestations pour exprimer leur rejet de cette consultation Ă©lectorale, jugĂ©e « unilatĂ©rale », mais, au final, le rĂ©fĂ©rendum a eu lieu et le oui l’a emportĂ© Ă plus de 58%, avec un taux de participation (principal enjeu) de 53,75%.

S’agissant des modifications annoncĂ©es sur la monnaie mauritanienne, elles rĂ©sident principalement dans le changement de sa base en supprimant un zĂ©ro de chaque unitĂ©.

Ainsi, le billet de 100 ouguiyas deviendra un billet de 10, celui de 1.000 sera un billet de 100 ainsi de suite, avec comme innovation la crĂ©ation d’un billet de 1.000 ouguiyas ayant, bien entendu, la valeur de 10.000 anciennement.

Ces changements qui entrent en vigueur au 1er janvier prochain s’accompagnent aussi du retrait progressif de tous les billets et pièces en circulation actuellement et leur remplacement par d’autres plus solides et plus durables, selon le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Abdel Aziz Dahi.

Le gouverneur a expliquĂ©, lors une confĂ©rence de presse le 5 dĂ©cembre Ă Nouakchott, que cette rĂ©forme de l’ouguiya vise notamment Ă protĂ©ger l’Ă©conomie du pays et Ă augmenter son efficacitĂ©, en plus de l’immunisation de la monnaie contre la falsification et le blanchiment d’argent.

Il a aussi parlĂ© de facilitation des Ă©changes commerciaux, affirmant qu’il n’y aura aucun effet sur la valeur de l’Ouguiya ni sur le pouvoir d’achat du citoyen.

Dans le mĂŞme cadre le signe international de l’ouguiya sera MRU au lieu de MRO.