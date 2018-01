Mauritanie : une manifestation estudiantine dispersÃ©e, plusieurs blessÃ©s

Plusieurs blessĂ©s ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s lors d’une manifestation estudiantine dispersĂ©e par la police, ce jeudi devant le ministère de l’Enseignement supĂ©rieur et de la Recherche scientifique Ă Nouakchott, a-t-on constatĂ© sur place.OrganisĂ©e par le Front estudiantin de dĂ©fense des droits et acquis, cette manifestation vise Ă exprimer le rejet de nouveaux critères jugĂ©s « injustes » dans l’octroi de bourses, arrĂŞtĂ©s il y a quelques jours par ledit ministère.

La police a fait usage de grenades de gaz lacrymogène et de matraques pour disperser les manifestants qui scandaient des slogans hostiles aux nouveaux critères édictés par le ministère.

De tels critères conduiront, selon les contestataires, Ă l’exclusion de plus de 60% des Ă©tudiants dans les diffĂ©rents cycles de l’enseignement supĂ©rieur.

Parmi les personnes blessĂ©es figurent les deux responsables des sections de l’Union nationale des Ă©tudiants de Mauritanie Ă la facultĂ© des technologies et Ă l’Institut supĂ©rieur des Ă©tudes et recherches islamiques et un certain nombre de dirigeants du Front.