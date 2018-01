Mauvaise passe pour H&M qui paye des erreurs de stratégie

Les accusations de racisme visant une pub H&M révèlent un malaise plus large dans la gestion du géant suédois du prêt-à -porter qui a mal négocié le virage du commerce en ligne et le paye cash.

PropriĂ©tĂ© de la famille Persson, cotĂ© Ă la Bourse de Stockholm depuis 1974, le groupe H&M (Hennes & Mauritz) compte au nombre des champions industriels du pays scandinave, aux cĂ´tĂ©s d’Ikea, Spotify, Electrolux ou Volvo.

La griffe grand public a su associer son nom aux visages de Madonna et BeyoncĂ©, au prestige des maisons Sonia Rykiel, Lanvin ou Kenzo. Elle est l’une des plus connues Ă travers le monde, 23ème au classement Interbrand 2017, devant Ikea et Hermès.

Et pourtant H&M semble Ă la peine pour endiguer le dĂ©samour des clients pour ses 4.553 magasins physiques (au 31 aoĂ»t 2017) et rĂ©agir Ă©nergiquement en dĂ©veloppant son catalogue en ligne. « C’est l’une des annĂ©es les plus difficiles pour H&M », dont l’action a perdu quelque 35% depuis janvier 2017, rĂ©sume pour l’AFP Joakim Bornold, Ă©conomiste de la banque d’investissement Nordnet.

Le groupe a annoncĂ© en dĂ©cembre une baisse plus forte que prĂ©vu de ses ventes au 4e trimestre 2017 (-4% sur un an), Ă 50,4 milliards de couronnes (5 milliards d’euros). Les rĂ©sultats pour l’annĂ©e 2017 seront prĂ©sentĂ©s le 31 janvier.

« Ils ont Ă©chouĂ© Ă fixer un cap en terme de commerce en ligne et Ă dessiner une stratĂ©gie qui leur permette de rivaliser avec les entreprises vĂ©ritablement numĂ©riques », analyse Joakim Bornold. « CombinĂ© avec des ventes plus basses que prĂ©vues, cela a affectĂ© la confiance des investisseurs dans l’entreprise ».

A la tĂŞte d’autres marques comme COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Arket et H&M Home, H&M a annoncĂ© en dĂ©cembre son intention de fermer des points de vente, sans en prĂ©ciser le nombre ni l’emplacement.

« Notre stratĂ©gie numĂ©rique est claire », se dĂ©fend, le petit doigt sur la couture du pantalon, le PDG Karl-Johan Persson, hĂ©ritier de la marque crĂ©Ă©e par son grand-père Erling. « Le commerce en ligne dans toutes les marques fait vraiment partie de l’entreprise ».

A 42 ans –dont huit passĂ©s Ă la tĂŞte de l’entreprise–, Karl-Johan paraĂ®t avoir provisoirement sauvĂ© sa tĂŞte, mais pour combien de temps?

-Accusations de racisme-

Comme si cela ne suffisait pas, H&M se retrouve depuis quelques jours au coeur d’une polĂ©mique qui s’est rĂ©pandue comme une traĂ®nĂ©e de poudre sur les rĂ©seaux sociaux.

L’objet du dĂ©lit? Une publicitĂ© montrant un enfant noir portant un sweat-shirt Ă capuche avec cette inscription: « Coolest monkey in the jungle » (« Le singe le plus cool de la jungle »).

Ces dĂ©boires, avance Eva Ossiansson, spĂ©cialiste de marketing Ă l’UniversitĂ© de Göteborg, tĂ©moignent de ce que H&M a perdu sa boussole.

« L’entreprise a des problèmes Ă se gĂ©rer, Ă la fois en termes de dĂ©veloppement de son activitĂ©, en matière de commerce en ligne, de numĂ©risation et de communication », explique-t-elle.

Le groupe a bien tentĂ© d’Ă©teindre l’incendie en assurant avoir supprimĂ© la photo incriminĂ©e et en prĂ©sentant des excuses. Mais le mal Ă©tait fait.

La superstar de la NBA LeBron James a exprimĂ© son indignation sur Intagram le 9 janvier, quelques heures avant l’annonce du retrait du sweat-shirt, jusque-lĂ encore disponible.

« @hm vous avez tout faux! », a Ă©crit le basketteur, accompagnĂ© d’un photomontage montrant le petit garçon la tĂŞte couronnĂ©e, et le slogan inscrit sur le sweat-shirt biffĂ©, masquĂ© par une autre couronne.

Le chanteur canadien The Weeknd, qui a collaboré avec H&M en 2017 pour les campagnes printemps et automne, a lui mis fin à son contrat avec la marque.

« Dans certains cas, afin de crĂ©er un buzz, les entreprises aiment Ă©tendre leur communication et leurs publicitĂ©s au-delĂ du raisonnable », analyse Eva Ossiansson. « C’est risqué ».

Pour Lisa Magnusson, éditorialiste du quotidien de référence Dagens Nyheter, le scandale tient davantage aux conditions de travail des petites mains qui, dans la fournaise des ateliers de confection en Asie, fabriquent les sweat-shirts H&M pour un salaire de misère.

« Il suffirait que chaque article soit vendu trois couronnes de plus pour doubler les salaires », écrit-elle.