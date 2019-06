Le projet devrait voir le jour dans la localité de Gane (région du Nord). Plus de 20 000 têtes attendues.

D’un coût de plus de 7 millions FCFA, l’ouvrage sera constitué du parc proprement dit, d’un bureau pour le vétérinaire, d’un magasin ; et d’un espace pour le gardien. Le projet verra bientôt le jour à Peske-Bori dans le village Gane, commune de Mayo-Oulo région du Nord du Cameroun.

« Cette zone est reculée de la ville. Elle se situe à 35 km de Mayo-Oulo. Nous avons choisi cette localité qui couvre 25 chefferies et il y a beaucoup de bétail ici. C’est une zone d’élevage et il n’y a aucun parc vaccinogène dans les environs », excipe Haoua Tizi, le maire de Mayo-Oulo.

Elle ajoute : « si nous n’avons pas ce parc, nos animaux ne seront pas bien entretenus ». « Nous attendons plus de 20 000 têtes une fois la construction achevée. Et peut-être plus, car ce chiffre représente le bétail de Peske-Bori. Parce qu’en saison sèche les animaux partent et reviennent en saison des pluies », développe l’édile de la commune de Mayo-Oulo.

Le projet de parc vaccinogène de Gane est financé par le volet agropastoral du 11ème Fonds européen de développement (Fed), dont l’Agence française de développement (Afd) assure la gestion déléguée.

« Il y a beaucoup de bêtes dans cette zone qui est un couloir de transhumance. On a besoin d’un parc moderne qui puisse aider au suivi du bétail », fait savoir l’ingénieur chargé de l’exécution du chantier. Le projet de parc vaccinogène est réalisé avec le concours technique du Programme national de développement participatif (Pndp) qui accompagne les communes dans la réalisation des infrastructures communautaires.