MCC : signature du second compact entre Dakar et Washington

Les gouvernements sénégalais et américain ont signé, lundi à Washington, le second Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) portant sur 600 millions de dollars, soit un peu plus de 346 milliards de FCFA, à consacrer à l’énergie, annonce un communiqué de l’ambassade américaine de Dakar reçu à APA.Selon la note, « le Compact comprend un financement de 550 millions de dollars des États-Unis et un engagement du gouvernement du Sénégal à hauteur de 50 millions, portant l’investissement total pour le programme à 600 millions de dollars ».

L’accord a été paraphé au département d’État entre le chef des opérations et directeur de l’agence du MCC, Jonathan Nash, qui s’est joint au secrétaire d’État américain, Michael Pompeo, au Premier ministre sénégalais, Mahammad Boun Abdallah Dionne, et au ministre sénégalais de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba.

« Au nom des États-Unis, je félicite le Sénégal pour la signature de son Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) », a déclaré M. Pompeo, notant que « les efforts soutenus du Sénégal pour respecter les critères d’éligibilité stricts du MCC portent leurs fruits sous la forme d’un rare second Compact du MCC ».

« Les partenariats américains – vus à travers des projets d’assistance comme celui-ci – constituent un élément essentiel de notre diplomatie », a-t-il ajouté.

Le Compact est conçu pour accroître la fiabilité et l’accès à l’électricité, soutenir la croissance économique et réduire la pauvreté, a précisé le communiqué.

C’est ainsi que les États-Unis et le Sénégal « ont élaboré le Compact visant à renforcer le secteur de l’énergie et à répondre à la demande croissante d’électricité dans l’une des économies les plus dynamiques de l’Afrique et un pays partenaire stratégique important des États-Unis en Afrique de l’Ouest ».

Par ailleurs, souligne le communiqué, ce Compact pour l’énergie du Sénégal « devrait bénéficier à plus de 12 millions de personnes » et consiste en trois projets.

Le premier porte sur la modernisation et le renforcement du réseau de transport de la SENELEC, la société nationale d’électricité, le deuxième sur l’élargissement de l’accès à l’électricité dans les zones rurales et périurbaines et le dernier sur l’environnement porteur et le développement des capacités du secteur de l’électricité.