MCC: un Centre de formation des professionnels du BTP bientôt construit en Côte d’Ivoire

Un Centre de formation des professionnels du BTP de 15 ha, en étude, et promu par le Groupement ivoirien du Bâtiment et des travaux publics (GIBTP), devrait être bientôt bâti sur l’axe Dabou-Sikensi (Sud) sur financement du Millennium challenge corporation (MCC).Ce projet, soutenu par le Millennium challenge corporation (MCC)/Millennium challenge account (MCA), vise à «décupler les capacités» des professionnels du secteur du BTP « pour aller vite et bien», a dit M. Philippe Eponon, le président du GIBTP, lors d’une réunion mercredi à Abidjan avec les acteurs du secteur.

Le GIBTP a entrepris des démarches, de manière anticipée, pour identifier un site pouvant accueillir ce centre de formation, ce qui l’a conduit à la mairie de Dabou, où les autorités municipales ont octroyé « à titre provisoire un terrain de 15 hectares à la sortie de la vile, sur l’axe Dabou-Sikensi ».

«Le moment est venu pour l’ensemble des opérateurs de notre secteur d’activité de nous constituer en consortium pour bâtir une proposition de gouvernance du centre de formation à soumettre au MCC/MCA », a lancé M. Eponon à l’endroit des acteurs du secteur.

Cette proposition de gouvernance, couplée aux résultats de l’étude d’opportunité du centre, devrait permettre l’évaluation de la rentabilité du projet, condition sine qua non pour sa concrétisation effective, a fait savoir M. Eponon en présence du Représentant du MCC en Côte d’Ivoire M. Mahmoud Bah et Raoul Koné, Directeur de cabinet adjoint du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

En 2016, les représentants du MCC ont informé le GIBTP du lancement d’un appel à idées pour la création et la gestion d’un Centre de formation professionnelle sectoriel, dans l’optique de relever et de conforter le niveau de compétences des ressources humaines des entreprises locales.

Le groupement des professionnels du BTP qui a répondu, début 2017, à cet appel à idées, a proposé une offre de création d’un Centre de formation professionnelle dédié aux métiers des travaux publics. Il a été ainsi choisi par le MCC en tant que chef de file du consortium devant conduire le projet.

Dans l’élan de ce projet, un Cabinet a été recruté par le GIBTP avec l’appui du Fonds pour le développement de la formation professionnelle (FDFP, structure publique) pour conduire l’étude d’opportunité de création de ce centre, une étude étant toujours « en cours ».

Le partenaire de ce projet, le MCC, a d’ailleurs échangé avec les représentants du GIBTP au mois de mai 2019, ce qui a permis de « valider le rapport d’étape », a souligné M. Eponon, qui espère «obtenir les résultats pour la fin de cette année (2019) au plus tard ».

« Il s’agit d’une des activités du volet compétence pour l’employabilité et la productivité du programme Compact Côte d’Ivoire qui va donc être exécuté pendant ces cinq ans. Il y a un volet qui consiste à construite des collèges de proximité dans les régions de Gbêkê et de San-Pédro » a expliqué dans un entretien à APA, Florence Rajan, Directrice générale du Millennium challenge account (MCA) Côte d’Ivoire.

Et là, a-t-elle poursuivi, « il s’agit de l’autre volet qui lui porte sur la création de centres de formation technique et professionnelle pour répondre au mieux aux attentes du secteur privé avec cette idée de soutenir à terme la création d’emplois puisque le compact vise en toute chose à réduire la pauvreté ».

« En ce qui concerne le Compact, il s’agit d’un don d’un montant total de 525 millions de dollars pour les projets transport et compétence pour l’employabilité et la productivité. La partie centre technique et formation professionnelle portera sur un montant de 35 millions de dollars » a conclu Mme Rajan.

Le directeur général de l’agence gouvernementale américaine Millennium challenge corporation (MCC), Sean Cairncross et le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, ont procédé le 5 août 2019 à Abidjan au lancement officiel du Programme Compact conclu entre le MCC et la Côte d’Ivoire.

Ce programme Compact d’un montant de 525 millions de dollars (plus de 307 milliards Fcfa) offert par le MCC à la Côte d’Ivoire, vise à « soutenir la croissance et encourager les investissements privés en renforçant les capacités de la main d’œuvre, en réduisant les coûts de transport et en ouvrant de nouveaux marchés ».