Mécanisme de financement agricole: le Togo opte pour le partenariat public-privé

Le gouvernement togolais a annoncé qu’il envisage, comme souhaité par les acteurs du secteur agricole et les partenaires, un montage institutionnel centré sur un modèle de partenariat public-privé pour la gestion du Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA).Cette annonce fait suite « aux résultats concluants enregistrés après les six (6) mois de la phase pilote ainsi que de l’intérêt et de l’importance suscités par le mécanisme ».

Un décret a été adopté en ce sens, créant un cadre approprié et incitatif, favorable à la mobilisation des investissements du secteur privé. Ainsi, le décret adopté par le Conseil des ministres de mercredi dernier transforme le Mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques en société anonyme (S.A).

Le MIFA avait été mis en place en 2018 par le gouvernement en vue de structurer les chaînes de valeur agricole et d’augmenter le financement des acteurs du secteur privé pour le développement de l’agro-business.