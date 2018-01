MÃ©decine: progrÃ¨s d’hier, dÃ©samour d’aujourd’hui

Vaccins, antibiotiques ou antirĂ©troviraux: ces percĂ©es mĂ©dicales ont permis de sauver des millions de vie durant le siècle Ă©coulĂ© mais, victimes de leur succès, sont aujourd’hui plus souvent contestĂ©es, Ă©cornĂ©es ou minimisĂ©es.

C’est un paradoxe: les avancĂ©es de la mĂ©decine moderne, en Ă©loignant les maladies et les Ă©pidĂ©mies, rendent moins urgente aux yeux du public la nĂ©cessitĂ© des traitements.

« On est dans une dynamique rĂ©gressive de dĂ©fiance vis-Ă -vis de la mĂ©decine qui personnellement m’inquiète beaucoup et qui alimente l’appĂ©tence pour des mĂ©decines alternatives dont le concept simpliste est plus abordable » s’alarme le mĂ©decin, chercheur en microbiologie et professeur au Collège de France Philippe Sansonetti.

Retour sur trois avancĂ©es d’hier, aujourd’hui remises en question:

– VaccinĂ©s contre les vaccins –

A la fin du 18e siècle, le mĂ©decin anglais, Edward Jenner, a l’idĂ©e d’inoculer la vaccine, une forme de variole bĂ©nigne pour l’homme, sur un enfant pour stimuler sa rĂ©action immunitaire contre ce virus.

La vaccination antivariolique est nĂ©e. Elle est rendue obligatoire en Angleterre dès 1853. Rapidement un front anti-vaccin s’organise et impose une « clause de conscience » qui permet aux rĂ©calcitrants britanniques d’Ă©chapper Ă l’obligation vaccinale.

Avec ses pustules hautement contagieuses, la variole est un flĂ©au terrible: elle aurait fait 300 millions de morts au 20e siècle (chiffre citĂ© par l’OMS), plus que les conflits armĂ©s.

Grâce un effort global de vaccination, la variole est totalement Ă©radiquĂ©e en 1980. Les vaccins ont aussi permis de juguler poliomyĂ©lite, diphtĂ©rie, tĂ©tanos, rougeole…

Pourtant les « antivax », ces adversaires rĂ©solus de la vaccination obligatoire, n’ont jamais Ă©tĂ© aussi visibles au nom de la dangerositĂ© supposĂ©e des injections, de la lutte contre le « lobby pharmaceutique » ou de la libertĂ© individuelle.

« Le problème est que nous sommes victimes du succès de la vaccination. Comme on ne voit plus d’enfants mourir du tĂ©tanos ou de la rougeole, on perd la notion du risque », commentait en 2017 un expert de l’OMS Philippe Duclos dans le journal suisse Le Temps.

– Antibiotiques plus automatiques –

Découverte par hasard en 1928 à Londres par le britannique Alexander Fleming, la pénicilline a révolutionné la médecine, permettant de soigner efficacement pour la première fois pneumonies, méningites ou syphilis.

Les dizaines d’antibiotiques dĂ©couverts depuis ont apportĂ©s 20 ans d’espĂ©rance de vie en plus Ă l’humanitĂ©, selon l’OMS.

Mais l’Ă©clat de ces molĂ©cules s’est terni ces dernières annĂ©es: utilisĂ©s Ă tort ou excessivement (y compris dans les Ă©levages), les antibiotiques sont devenus moins efficaces pour certaines infections comme la tuberculose en raison de l’Ă©mergence de bactĂ©ries rĂ©sistantes.

Et les malades ont de plus en plus tendance à écourter leur traitement antibiotique dès que leurs symptômes disparaissent, ce qui selon les spécialistes est le meilleur moyen de favoriser la résistance des bactéries aux traitements.

– Tri dans les trithĂ©rapies –

Lorsqu’au dĂ©but des annĂ©es 80 le sida apparaĂ®t sur l’Ă©cran radar de la mĂ©decine, la science s’avère totalement dĂ©munie: ĂŞtre infectĂ© est alors synonyme d’arrĂŞt de mort.

Rock Hudson en 1985, Freddie Mercury en 1991, Rudolf Noureev en 1993: la liste des victimes cĂ©lèbres s’allongent, le grand public prend conscience d’une Ă©pidĂ©mie qui explose. En 1994, le sida devient première cause de dĂ©cès pour les AmĂ©ricains de 25 Ă 44 ans.

Un tournant s’opère au milieu de annĂ©es 90 : de nouveaux mĂ©dicaments antirĂ©troviraux permettent des combinaisons efficaces contre le VIH. C’est la naissance des trithĂ©rapies.

Aujourd’hui l’Ă©pidĂ©mie n’a pas disparu mais le nombre de dĂ©cès a diminuĂ© de 48% depuis le point culminant en 2005: les traitements permettent de museler très efficacement la maladie jusqu’Ă presque supprimer le risque de contaminer autrui.

La « bonne observance » des traitements pris à vie est devenue un enjeu crucial car une prise irrégulière risque de faire apparaître des virus résistants. Or des études américaines montrent que seuls 30% des patients respectent leurs prescriptions.

En France, une Ă©tude du centre d’appel Sida Info Service rĂ©pertoriait en 2010 3,6% d’usagers sĂ©ropositifs en « arrĂŞt de traitement » car parfois la « charge virale indĂ©tectable » chez le malade lui fait faussement croire que le virus est devenu « inoffensif ».