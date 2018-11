Médias : Mimi Mefo attendue au tribunal militaire ce lundi 12 novembre

Libérée samedi de la prison de new bell où elle avait été écrouée dans la nuit du mercredi 7 novembre à Douala, Mimi Mefo est attendue ce lundi au tribunal militaire de Douala.

Bien qu’elle ait été libérée ce samedi 10 novembre de la prison centrale de New-Bell ou elle était incarcérée, Mimi Mefo n’a pas encore réglé totalement ses comptes avec la justice camerounaise. Celle qui officie encore comme rédactrice en chef langue anglaise à Equinoxe Tv et radio est attendue ce lundi 12 novembre au tribunal militaire de Douala.

Les charges qui pèsent sur la journaliste sont notamment la propagation de fausses nouvelles et l’atteinte à la sûreté de l’Etat. Elle avait récemment relayé des informations sur l’assassinat d’un missionnaire américain dans la région du Nord-ouest lors d’un affrontement entre armée et sécessionniste, mettant en cause les forces régulières. Elle avait pourtant cité la source que constituait « Cameroon News Agence » qui est une agence de presse agréée.

Le syndicat national des journalistes camerounais, Reporters sans frontières et les plusieurs membres de la société civil avaient immédiatement appelé à sa libération et avaient obtenu gain de cause deux jours après. Lors de son audience ce lundi au tribunal militaire, Mimi Mefo sera défendue par un collectif d’avocats conduit par maître Alice Kom. Pour cette première audience, le SNJC recommande à tous les journalistes présent dans la capitale économique à se rendre au tribunal en arborant un vêtement blanc en signe de victoire.