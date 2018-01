Menace de grève des transporteurs tchadiens

Le Syndicat national des associations des transporteurs du Tchad (SYNAT), dans une dĂ©claration publiĂ©e mercredi, menace d’aller en grève si le gouvernement persiste dans le maintien de la hausse du prix des carburants et ne fait Ă©galement rien pour faire cesser les tracasseries que causent Ă ses membres les policiers et gendarmes, postĂ©s Ă diffĂ©rents endroits routiers.Les transporteurs urbains et interurbains, notamment, les propriĂ©taires des taxis, des bus et des gros porteurs faisant le transport entre le Tchad et le Cameroun, ne cessent de dĂ©noncer les multiples postes de contrĂ´le ouverts par les policiers et gendarmes.

Selon le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint du syndicat des transporteurs tchadiens, Mahamat Zène Hamid, les tracasseries policières sont rĂ©pĂ©titives sur les axes N’DjamĂ©na-Moundou et Moundou-Touboro au Cameroun.

Des gendarmes et policiers imposent des contrĂ´les qui se soldent toujours par le payement d’un forfait dont les chauffeurs ne comprennent pas la lĂ©galitĂ©, a-t-il dĂ©noncĂ©.

Selon Zène Hamid, «Le petit forfait qu’un chauffeur paye avant de passer, c’est 3000 FCFA. Les transporteurs contribuent au dĂ©veloppement du pays, nous n’accepterons pas de subir, tout le temps des tracasseries de la sorte».

 DĂ©plorant la hausse du prix des carburants, le SYNAT dĂ©clare avoir  « Ă©crit aux autoritĂ©s compĂ©tentes » pour obtenir une baisse mais en vain. « On ne peut pas accepter que le gouvernement augmente ces prix pour la quatrième fois sans en informer, ni les citoyens, ni ses partenaires sociaux», martèle le SYNAT avant d’avertir que tous les vĂ©hicules de transport, ceux de la capitale comme les gros porteurs faisant la navette entre le Tchad, le Cameroun et le NigĂ©ria, seront garĂ©s.

Les transporteurs tchadiens soulignent en outre qu’ils ne veulent pas ĂŞtre dans l’obligation d’augmenter les tarifs des transports au moment oĂą le pouvoir d’achat des populations a fortement baissĂ©.Â