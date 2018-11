Menu diversifié à la Une des journaux ivoiriens

Les journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national, offrent un menu diversifié allant de la politique nationale à la justice internationale en passant par le sport.« PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire)/ Déclaration de non-rupture et de paix : la liste des premiers signataires», titre en Co-Une le journal gouvernemental Fraternité Matin. Voici «la liste des 116 signataires du PDCI qui sont en faveur du parti unifié», reprend Le Patriote à côté de L’Intelligent d’Abidjan qui précise que Duncan, Ahoussou, Diby, Ahoua Ndoli, Lambert Kouassi et Mambé sont « dedans ».

En outre, poursuit ce journal, à travers cette liste, ce sont «9 ministres, 3 présidents de région, 13 députés, 4 sénateurs, 8 maires, 4 sages et 60 membres du Bureau politique du PDCI qui se désolidarisent ainsi des va-t-en guerre» et d’une alliance anti-RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Les rapports de force sont-ils en train de changer autour de Bédié ?, s’interroge par la suite le confrère, quand Le Mandat croit savoir ce qui oppose Ouattara à Bédié et Soro.

Toujours en page politique, citant un journal français, L’Inter dévoile : «Soro échappe à un assassinat, craignant des empoisonnements il change sa garde rapprochée ».

Le procès conjoint de Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la Cour pénale internationale (CPI) occupe également une place de choix à la Une des journaux ivoiriens.

La défense demande l’arrêt du procès, «les avocats de l’Etat disent non, non et non», informe à ce sujet Le Jour Plus, là où Le Nouveau Courrier rétorque : «craignant un verdict en faveur des prévenus, ce que les avocats du régime réclament aux juges».

En page sport, les tabloïds ivoiriens reviennent sur la fin de carrière du footballeur international Didier Drogba.

«Le king s’en va et ouvre la porte à une carrière d’entraineur», affiche à ce propos Super Sport. Ce qui fait dire à Le Jour Plus qu’après avoir annoncé la fin de sa carrière en tant que footballeur, «Didier Drogba choisit de devenir entraineur».