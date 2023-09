Mercato : le Camerounais Jackson Tchatchoua quitte Charleroi pour Hellas Vérone

Attiré par l’Italie, où il avait été courtisé par le Torino et Bologne, l’international espoir camerounais rejoint finalement Hellas Verone sous forme de prêt d’un an avec option d’achat.

Le latéral droit de 23 ans, qui se remet actuellement d’une blessure aux cervicales, n’avait pas caché son souhait de rejoindre l’Italie. La semaine dernière, il était d’ailleurs tout proche de signer au Torino mais les dirigeants italiens ont finalement souhaité se tourner vers un joueur directement opérationnel. Tchatchoua est donc rentré en Belgique avant de reprendre le chemin de l’Italie, mais de Vérone cette fois. L’accord a été officialisé ce jeudi 31 août 2023.

N’ayant pas pu jouer les premiers rôles à Charleroi en Belgique, Jackson Tchatchoua a pris l’option d’aller voir ailleurs. L’International U23 a choisi un projet sportif en Italie qui lui permettra de relancer sa carrière. Après les négociations entre les différentes parties, Jackson Tchatchoua passe la saison 2023-2024 en prêt à Hellas Vérone. Le club italien a la possibilité de l’enrôler définitivement pour un montant de 3 millions d’euros. Jackson Tchatchoua arrive donc à Hellas Vérone dans l’espoir de lancer sa carrière professionnelle.

Jackson Tchatchoua a démarré sa carrière footballistique en 2013 dans la catégorie des U12 du Standard de Liège. Il rejoint ensuite les U15 de Charleroi en 2016, toujours en Belgique, sa terre natale. Jackson Tchatchoua a fait ses débuts professionnels lors du premier match de la Pro League belge 2021-2022 contre le KV Ostende, avec une victoire de Charleroi sur le score de 3-0.

En deux saisons, le latéral Camerounais a joué 66 matchs chez les Noirs et Blancs (équipe première et la réserve). En rejoignant Hellas Vérone en prêt, Jackson Tchatchoua aura l’occasion de poursuivre son ascension. Dans ce club de Serie A, le Belgo-camerounais aura entre autres comme coéquipiers, ses compatriotes, Martin Hongla et Adrien Tameze. Dans un pays comme le Cameroun qui manque des latéraux droits de bon niveau Jackson Tchatctoua a sa carte à jouer, à condition pour lui d’être performant en Italie.