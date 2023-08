Mercato : le Camerounais Naguida Aboubakar dépose ses valises à Rennes

Le stade Rennais a officialisé la venue du jeune crack camerounais Naguida Aboubakar en provenance de l’École de football des Brasseries du Cameroun.

Alors que Jérémy Doku est sur le départ pour Manchester City, le Stade Rennais a annoncé lundi l’arrivée d’un joueur pour renforcer, dans un premier temps, sa réserve. Transfuge de l’académie de Football Brasseries du Cameroun, Nagida Aboubakar a signé un contrat de cinq ans avec le club breton.

C’est un changement drastique dans la carrière du jeune Naguida Aboubakar. En effet, le latéral gauche ou milieu relayeur de 18 ans quitte Douala et son centre de formation pour Rennes en France. Club avec lequel il vient de signer un contrat de 5 ans.

Dans un premier temps, le jeune joueur va intégrer le centre de formation des Rouge et Noir et évoluer avec la réserve en National 3, l’équivalent ailleurs de la 5ème division. Le club affirme via son directeur technique, Florian Maurice, avoir pisté le joueur tout au long de la saison.

« C’est un joueur que nous avons observé durant la saison à l’Académie des Brasseries du Cameroun. Chaque année, nous nous déplaçons pour aller observer les athlètes de cette académie. Son intégration passe d’abord par l’Académie, notamment avec la N3. Il va vivre plusieurs mois au centre afin de s’adapter et de pouvoir le mettre dans les meilleures conditions. Il va se développer petit à petit et passer plusieurs étapes. C’est un joueur qui a des capacités athlétiques fortes, de puissance et de vitesse. Il est capable de répéter les efforts dans le couloir gauche, mais pourra aussi évoluer au milieu de terrain en 8. Nous devrons l’encadrer car il n’est jamais facile pour un jeune joueur de quitter son pays pour la première fois. Maintenant, c’est à lui de jouer. »