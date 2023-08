Mercato : le Camerounais Toko Ekambi choisit aussi l’Arabie Saoudite

Entre l’Olympique Lyonnais et son attaquant Karl Toko-Ekambi (30 ans), le divorce est consommé. Il a signé à Abha FC, pour deux ans.

Le dossier Karl Toko Ekambi touche à sa fin. Le joueur camerounais, qui n’était plus désiré à Lyon, a cherché activement un point de chute tout au long de l’été. Bien que Fenerbahçe ait manifesté un grand intérêt pour lui, plusieurs équipes d’Arabie saoudite sont finalement entrées dans la course. Comme nos confrères de Foot Mercato l’avaient annoncé la semaine dernière, l’Abha FC a réussi à finaliser son transfert.

Ce mardi 22 août, la radio RMC annonce que le Camerounais, en froid total avec les supporters des Gones et mis au placard par la direction, a signé un contrat de deux saisons avec les Saoudiens d’Abha, moyennant un transfert qui rapportera 2 millions d’euros (bonus compris) à l’OL. Un dénouement satisfaisant pour toutes les parties. Comme beaucoup d’autres footballeurs évoluant en Europe, il a choisi de migrer en Arabie Saoudite, nouvel épicentre du football mondial.

Karl Toko-Ekambi a franchi une étape importante dans sa carrière en signant un contrat de deux saisons avec le club saoudien d’Abha. Après son arrivée en prêt en provenance de Villareal en janvier 2020, il a rapidement conquis le cœur des supporters lyonnais, ce qui a abouti à un transfert permanent pour la somme de 11,5 millions d’euros. Malheureusement, malgré son prêt à Rennes, les récents défis rencontrés par le joueur ont précipité son départ de Lyon.

Le départ de l’international camerounais marque la fin d’une ère à Lyon. Ayant enregistré un total de 114 apparitions, 38 buts et 19 passes décisives pour le club, Toko-Ekambi laisse derrière lui un héritage sportif mitigé. Sa période à Lyon a été marquée par des hauts et des bas, avec des moments de brillance sur le terrain, mais également des controverses et des différends avec certains supporters.

L’une des facettes les plus marquantes de l’histoire de Toko-Ekambi à Lyon est la relation complexe qu’il entretenait avec de faux supporters, depuis qu’il a envoyé le Cameroun au Mondial qatari, dans l’ultime minute du match décisif face à l’Algérie. Malheureusement, les tensions ont persisté et ont ultimement contribué à sa décision de quitter le club.