Mercato : Nicolas Nkoulou a trouvé un nouveau club

Le défenseur central camerounais de 33 ans rebondit en Turquie, à Gaziantep FK, où il s’est engagé pour un an.

Après une dernière saison passée en Grèce avec le club de l’Aris Salonique, Nicolas Nkoulou cherchait un nouveau point de chute et l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a déjà trouvé où rebondir. En effet, le joueur âgé de 33 ans s’est engagé en Turquie. Le défenseur central camerounais a signé en faveur de Gaziantep.

Nicolas Nkoulou s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec sa nouvelle équipe. «Notre nouveau joueur Nicolas NKoulou a signé son contrat officiel qui le liera à notre club avec la participation de notre président Memik Yılmaz», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club turc publié sur ses réseaux sociaux.

Après quatre journées de la Super Lïg Turc, Gaziantep FK est dernier au championnat. Nicolas Nkoulou devra faire prévaloir toutes ses qualités afin de sauver son nouveau club de la relégation. Lui qui a commencé sa carrière professionnelle en France à Monaco, avant d’enchaîner à Marseille, Lyon, Torino (Italie), Watford (Angleterre) et Aris Salonique (Grèce).

Il est réputé pour son sens de l’anticipation, son habileté à jouer de la tête et ses qualités de relance. En plus de sa réussite sur le terrain, il est également un joueur très humble et appliqué, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même pour son équipe. Son talent lui a valu de nombreuses récompenses, dont celle notamment de meilleur défenseur du championnat de France de Ligue 1 en 201