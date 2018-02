Mercedes et le dalai lama: PÃ©kin s’attaque aux faux-pas diplomatiques des entreprises

En citant le dalaĂŻ lama sur Instagram, Mercedes-Benz a dĂ©clenchĂ© une tempĂŞte en Chine: après Marriott, Zara ou Muji, c’est la dernière firme Ă©trangère en date Ă subir les foudres de PĂ©kin pour des faux-pas sur le Tibet, Hong Kong ou TaĂŻwan, sujets sensibles pour le rĂ©gime communiste.

Au coeur de la nouvelle polĂ©mique, un message apparemment inoffensif que Mercedes-Benz, marque allemande d’automobiles haut de gamme du groupe Daimler, a publiĂ© lundi sur le rĂ©seau Instagram, avec le clichĂ© d’une luxueuse berline en bord de mer.

« Regardez une situation sous tous les angles, vous deviendrez plus ouvert! », indiquait le constructeur, attribuant explicitement l’Ă©pigramme au dalaĂŻ lama, le chef spirituel tibĂ©tain.

Alors mĂŞme que l’accès Ă Instagram est bloquĂ© en Chine, le message a aussitĂ´t dĂ©clenchĂ© des rĂ©actions furieuses, au ton très nationaliste, sur les rĂ©seaux sociaux chinois.

Le dalaĂŻ lama, prix Nobel de la Paix, est la bĂŞte noire de PĂ©kin, qui le dĂ©nonce comme « loup en robe de moine » et « sĂ©paratiste » –mĂŞme si l’intĂ©ressĂ©, rĂ©fugiĂ© en Inde, assure ne demander qu’une autonomie accrue pour la rĂ©gion chinoise du Tibet.

Devant la controverse, Mercedes a promptement retirĂ© d’Instagram le message litigieux, avant de publier mardi de plates excuses en mandarin sur la plateforme chinoise de microblogs Weibo.

« Nous sommes conscients d’avoir blessĂ© les sentiments du peuple » chinois, a-t-il indiquĂ©, se disant « profondĂ©ment dĂ©solé » d’avoir « publiĂ© des informations extrĂŞmement incorrectes » et dĂ©terminĂ© à « approfondir (sa) connaissance de la culture chinoise ».

– ‘Ennemi du peuple chinois’ ?-

Si l’impact sur son activitĂ© reste en l’Ă©tat improbable, Mercedes-Benz ne peut se permettre de s’aliĂ©ner la Chine, son premier marchĂ©, oĂą ses ventes ont bondi de 26% l’an dernier.

Or, en dĂ©pit de ses excuses, l’allemand faisait encore l’objet mercredi d’un Ă©ditorial au vitriol du Quotidien du Peuple, porte-voix du Parti communiste au pouvoir.

« Mercedes-Benz, vous vous ĂŞtes fait un ennemi du peuple chinois! », martelait le texte, avant de fustiger « certaines firmes Ă©trangères » qui « tirent de l’or » de la Chine sans respecter son peuple.

De fait, depuis plusieurs semaines, une sĂ©rie d’entreprises occidentales sont montrĂ©es du doigt pour avoir ignorĂ© la ligne officielle de PĂ©kin en matière territoriale.

Un sujet sensible: pour le rĂ©gime communiste, sa souverainetĂ© s’Ă©tend aussi bien au Tibet, rĂ©gion sous sa tutelle depuis 1950, qu’Ă Hong Kong, ex-colonie britannique douĂ©e d’une large autonomie, et Ă TaĂŻwan, Ă®le de facto indĂ©pendante mais dont PĂ©kin revendique la souverainetĂ©.

Les artistes ont appris de longue date ce qu’il coĂ»tait de franchir les lignes rouges. Le groupe de rock britannique Placebo a annoncĂ© l’Ă©tĂ© dernier avoir Ă©copĂ© d' »une interdiction Ă vie » Ă se produire en Chine… après avoir postĂ© sur Instagram une photo du dalaĂŻ lama.

Mais désormais, la communication des entreprises est tout autant scrutée.

Mi-janvier, les autoritĂ©s shanghaĂŻennes fermaient temporairement le site internet en mandarin du groupe hĂ´telier Marriott, oĂą, au sein d’un questionnaire en ligne, il prĂ©sentait le Tibet comme un pays distinct.

Marriott a fait amende honorable… avant d’aggraver son cas, l’un de ses comptes Twitter Ă l’Ă©tranger ayant « aimé » un tweet d’une organisation soutenant l’indĂ©pendance du Tibet, ce qui lui a attirĂ© de nouvelles remontrances.

– ‘Cartes fautives’ –

L’espagnol Zara (groupe Inditex) et l’amĂ©ricain Delta Airlines ont Ă©galement Ă©tĂ© Ă©pinglĂ©s en janvier pour avoir mal rĂ©fĂ©rencĂ© sur leurs sites Hong Kong et TaĂŻwan, prĂ©sentĂ©s dans des listes de « pays » comme s’il s’agissait d’entitĂ©s indĂ©pendantes.

Quant Ă l’enseigne japonaise d’objets d’intĂ©rieur et de vĂŞtements Muji, elle a Ă©tĂ© violemment critiquĂ©e pour son catalogue, oĂą une carte de la Chine omettait un archipel au coeur d’un vif diffĂ©rend territorial entre PĂ©kin et Tokyo.

L’Administration chinoise de cartographie lui a ordonnĂ© de « dĂ©chirer » les « cartes fautives », selon le ministère chinois des Affaires Ă©trangères. Le Japon a rĂ©agi vivement en protestant officiellement auprès de PĂ©kin.

Difficile de jauger l’impact commercial de ces controverses, qui soulèvent l’indignation d’internautes et le courroux des autoritĂ©s, mais sans Ă©corner trop sĂ©vèrement l’image des marques: leurs produits ne sont pas mis en cause et elles Ă©chappent Ă des sanctions drastiques.

Ces critiques rĂ©pĂ©tĂ©es pourraient cependant avoir valeur d’avertissement.

Saluant la « nouvelle ère » d’une Chine « plus sĂ»re d’elle mĂŞme », Hua Chunying, porte-parole de la diplomatie chinoise, a rĂ©cemment insistĂ©: « Nous accueillons volontiers les firmes Ă©trangères, mais toutes doivent respecter la souverainetĂ© et l’intĂ©gritĂ© territoriale du pays ».