Merkel affiche sa confiance pour sortir l’Allemagne de l’impasse

Angela Merkel s’est dite « optimiste » dimanche sur les chances de pouvoir former un gouvernement en Allemagne et sortir le pays de l’impasse politique, Ă l’entame de cinq jours de nĂ©gociations marathon avec les sociaux-dĂ©mocrates.

« J’entre dans les discussions qui s’ouvrent avec optimisme, mĂŞme si je suis consciente de l’Ă©norme travail qui nous attend », a dĂ©clarĂ© la chancelière conservatrice Ă Berlin.

Les lĂ©gislatives de septembre, marquĂ©es par une percĂ©e de l’extrĂŞme droite et un repli des partis traditionnels, n’ont pas permis de dĂ©gager une majoritĂ© Ă©vidente Ă la chambre des dĂ©putĂ©s.

La chancelière et son camp dĂ©mocrate-chrĂ©tien ont d’abord essayĂ© de former un gouvernement de coalition avec les LibĂ©raux et les Ă©cologistes, sans succès.

– ‘Gouvernement stable’ –

Il ne reste plus Ă Angela Merkel comme formule de coalition majoritaire qu’une alliance avec les sociaux-dĂ©mocrates du SPD, avec lesquels elle a dĂ©jĂ gouvernĂ© dans le cabinet sortant (2013-2017), qui actuellement gère les affaires courantes du pays.

« Je pense que nous pouvons y arriver », a-t-elle dit dimanche, en disant vouloir « un gouvernement stable » face aux défis internationaux et européens.

« Nous devons nous mettre d’accord », a aussi dĂ©clarĂ© dimanche Ă son arrivĂ©e le prĂ©sident du parti conservateur bavarois CSU, alliĂ© Ă celui de Mme Merkel, Horst Seehofer, pour mieux souligner l’urgence de la situation.

Les nĂ©gociations s’annoncent pourtant très difficiles, notamment en raison de divergences sur la politique migratoire ou l’Europe entre la CSU, plus Ă droite que la CDU de Mme Merkel, et le SPD.

La CSU est engagĂ©e dans une campagne Ă©lectorale en vue d’un scrutin rĂ©gional capital pour elle dans son fief bavarois Ă l’automne, oĂą sa majoritĂ© absolue est mise en danger par la poussĂ©e du parti d’extrĂŞme droite Alternative pour l’Allemagne (AfD).

Du coup, ses dirigeants multiplient les exigences pour durcir la politique d’accueil des demandeurs d’asile.

Un responsable de la CSU, Manfred Weber, a crĂ©Ă© la polĂ©mique ce week-end en prĂ´nant une « solution dĂ©finitive » en 2018 sur les rĂ©fugiĂ©s, vocabulaire rĂ©miniscent de l’expression « solution finale » employĂ©e par les nazis pour l’extermination des Juifs.

Le SPD veut au contraire un assouplissement sur les migrants notamment sur la possibilité du regroupement familial.

– L’Europe –

L’Europe constitue une autre source importante de discorde: le chef du SPD Martin Schulz, ancien prĂ©sident du Parlement europĂ©en, prĂ´ne la crĂ©ation des « Etats-Unis d’Europe » et soutient les projets de rĂ©formes de la zone euro du chef de l’Etat français Emmanuel Macron, avec budget et ministre des Finances.

La CDU d’Angela Merkel, et surtout la CSU, sont nettement plus sceptiques Ă ce sujet. Il y a encore « beaucoup de pain sur la planche », a reconnu un nĂ©gociateur dĂ©mocrate-chrĂ©tien, Volker Bouffier.

Le SPD reste sur le fond très divisĂ© sur l’opportunitĂ© de continuer Ă gouverner avec les dĂ©mocrates-chrĂ©tiens. Après une sĂ©vère dĂ©faite aux lĂ©gislatives, la base est en l’état majoritairement favorable Ă une cure d’opposition et pourrait au final faire dĂ©railler un Ă©ventuel accord.

« Le rĂ©sultat reste pour nous ouvert », a soulignĂ© un des nĂ©gociateurs sociaux-dĂ©mocrates, Michael Groschek. Traduction: le SPD pourrait aussi dĂ©cliner l’offre ou n’accepter qu’un soutien au cas par cas au Bundestag selon les dossiers, sans participation Ă un gouvernement d’Angela Merkel.

La session de tractations qui s’est ouverte dimanche doit durer cinq jours, après quoi les nĂ©gociateurs dĂ©cideront s’ils estiment, ou non, avoir des convergences suffisantes pour nĂ©gocier une coalition.

Mais les militants du SPD auront le dernier mot lors d’un congrès Ă l’issue très incertaine le 21 janvier. MĂŞme si les dirigeants des partis trouvent un accord, rien ne garantit que la base sociale-dĂ©mocrate le validera.

Cette dernière redoute de voir le parti menacĂ© dans son existence mĂŞme, comme en France, s’il continue Ă servir d’appoint aux conservateurs. Un rĂ©cent sondage crĂ©dite le SPD de moins de 20% d’intentions de vote, pour un parti qui Ă©tait encore Ă près de 40% au dĂ©but des annĂ©es 2000.

En cas d’Ă©chec, ne resterait que l’option d’un gouvernement conservateur minoritaire, dont Angela Merkel ne veut pas, ou de nouvelles Ă©lections.