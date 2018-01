Merkel « optimiste » sur ses chances de former un gouvernement

Angela Merkel s’est dĂ©clarĂ©e dimanche « optimiste » sur les chances de pouvoir trouver un accord de principe pour former un nouveau gouvernement avec les sociaux-dĂ©mocrates en Allemagne et sortir la première Ă©conomie europĂ©enne de l’impasse politique.

« J’entre dans les discussions qui s’ouvrent avec optimisme, mĂŞme si je suis consciente de l’Ă©norme travail qui nous attend », a dĂ©clarĂ© la chancelière Ă Berlin Ă l’ouverture d’une session marathon de nĂ©gociations de cinq jours entre sa famille politique conservatrice et les sociaux-dĂ©mocrates du SPD.

« Je pense que nous pouvons y arriver », a-t-elle ajouté, en soulignant avoir pour objectif de « créer les conditions pour former un gouvernement stable » dans le pays.

Les Ă©lections lĂ©gislatives de septembre, marquĂ©es par une percĂ©e de l’extrĂŞme droite et un repli des partis Ă©tablis, n’ont pas permis de dĂ©gager une majoritĂ© Ă©vidente Ă la chambre des dĂ©putĂ©s.

La chancelière et son camp dĂ©mocrate-chrĂ©tien ont d’abord essayĂ© de former un gouvernement de coalition avec les LibĂ©raux et les Ă©cologistes, mais sans succès.

Il ne reste plus Ă Angela Merkel comme formule de coalition majoritaire qu’une alliance avec le SPD, avec lequel elle a dĂ©jĂ gouvernĂ© dans le gouvernement sortant (2013-2017), qui actuellement gère les affaires courantes du pays.

« Nous devons nous mettre d’accord », a du reste dĂ©clarĂ© dimanche Ă son arrivĂ©e le prĂ©sident conservateur bavarois CSU, alliĂ© Ă celui de Mme Merkel, Horst Seehofer.

Mais les sujets de discorde avec les sociaux-dĂ©mocrates sont nombreux, notamment sur la politique migratoire, l’Europe, ou les investissements publics.

Entre outre, le SPD est très divisĂ© sur l’opportunitĂ© de continuer Ă gouverner avec les dĂ©mocrates-chrĂ©tiens. Après une sĂ©vère dĂ©faite aux lĂ©gislatives, la base est majoritairement favorable Ă une cure d’opposition et pourrait au final faire dĂ©railler un Ă©ventuel accord des dirigeants des partis.

La session de nĂ©gociations qui s’ouvre dimanche doit durer cinq jours. Les partis dĂ©cideront ensuite s’ils estiment, ou non, avoir des convergences suffisantes pour nĂ©gocier une coalition.

Mais les militants du SPD auront le dernier mot lors d’un congrès le 21 janvier.

En cas d’Ă©chec, ne resterait que l’option d’un gouvernement conservateur minoritaire, dont Angela Merkel ne veut pas, ou de nouvelles Ă©lections.