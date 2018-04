metoo : l’AcadÃ©mie suÃ©doise en crise

L’AcadĂ©mie suĂ©doise, qui dĂ©cerne le Nobel de littĂ©rature, est en crise : elle a remerciĂ© jeudi sa secrĂ©taire perpĂ©tuelle, victime de divisions internes suite aux accusations de harcèlement sexuel visant un intellectuel mariĂ© avec une acadĂ©micienne, Ă©galement dĂ©missionnaire.

En novembre dernier, le quotidien Dagens Nyheter avait publiĂ© les tĂ©moignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou des faits de harcèlement sexuel d’un homme d’origine française mariĂ© Ă une acadĂ©micienne, la poĂ©tesse et dramaturge Katarina Frostenson. Celle-ci a annoncĂ© jeudi quitter la prestigieuse institution.

L’AcadĂ©mie a depuis novembre rompu tout lien avec le mari de Mme Frostenson, lequel nie tout comportement criminel, et coupĂ© ses subventions au lieu d’exposition et de performances qu’il dirige Ă Stockholm, couru des Ă©lites culturelles.

Elle a par ailleurs ouvert une enquĂŞte interne et s’est attachĂ©e les services d’un cabinet d’avocats. Leurs conclusions ne sont pas connues, et les acadĂ©miciens sont tenus Ă un stricte devoir de rĂ©serve.

Cette affaire a profondément divisé le sanctuaire de la littérature et de la poésie du pays scandinave, qui entoure toutes ses décisions du plus grand secret.

Après la dĂ©mission de trois de ses membres la semaine dernière, c’est la secrĂ©taire perpĂ©tuelle qui a Ă©tĂ© poussĂ©e vers la sortie. « C’est la volontĂ© de l’AcadĂ©mie que je quitte mon poste de secrĂ©taire perpĂ©tuelle », a annoncĂ© Sara Danius Ă la fin d’une rĂ©union des sages.

« J’ai aussi dĂ©cidĂ© de laisser mon fauteuil, le numĂ©ro 7. Cette dĂ©cision prend effet immĂ©diatement », a-t-elle prĂ©cisĂ©. « J’aurais volontiers continuĂ© mais il y a autre chose Ă faire dans la vie », a-t-elle confiĂ© Ă la presse.

– Le Nobel affectĂ© –

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la Fondation Nobel, Lars Heikensten, s’est publiquement inquiĂ©tĂ© d’une « situation grave et difficile ».

Sara Danius a elle-mĂŞme reconnu que cette crise avait « dĂ©jĂ affectĂ© le prix Nobel plutĂ´t sĂ©rieusement. C’est un problème grave ».

Pour Lisa Irenius, cheffe des pages culturelles du quotidien Svenska Dagbladet, avec les tensions actuelles, « il est aujourd’hui difficile d’avoir beaucoup d’espoir pour l’AcadĂ©mie ».

Peter Englund, acadĂ©micien dĂ©missionnaire depuis la semaine dernière, estime que Sara Danius, qui lui a succĂ©dĂ© en 2015, fait l’objet de critiques internes « injustifiĂ©es ».

Pour un autre sage, Horace Engdahl, l’AcadĂ©mie a constatĂ© qu’il y avait « un problème de leadership ». « Il fallait quelque chose de radical pour crĂ©er les conditions d’un nouveau dĂ©part », a-t-il dit Ă la tĂ©lĂ©vision publique SVT.

Professeur de littĂ©rature Ă l’UniversitĂ© de Stockholm, Sara Danius Ă©tait la première femme Ă occuper ce poste.

– Des membres perpĂ©tuels –

Les académiciens sont membres perpétuels et ne peuvent en principe en démissionner. Ils peuvent laisser vides leurs fauteuils.

Sur les 18 sages, sept n’en sont dĂ©sormais plus des membres actifs puisque deux autres s’Ă©taient mises en congĂ© il y a plusieurs annĂ©es.

Ce n’est pas la première fois que l’institution fait face Ă une vague de dĂ©missions.

Trois acadĂ©miciens avaient dĂ©cidĂ© en 1989 de ne plus occuper leur chaire face au refus de l’institution de condamner la fatwa frappant Salman Rushdie après la parution des « Versets sataniques ». Elle avait fini par la dĂ©noncer 27 ans après.

Sur le plan judiciaire, le parquet de Stockholm a annoncĂ© mi-mars qu’une partie de l’enquĂŞte ouverte contre l’homme au coeur du scandale avait Ă©tĂ© classĂ©e sans suite pour cause de prescription ou faute de preuves. Il s’agit de viols et d’agressions prĂ©sumĂ©s commis en 2013 et 2015.

Les faits non encore classĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© divulguĂ©s.