Michael Wolff, l’auteur qui déclenche « le feu et la fureur » de Trump

Le journaliste américain Michael Wolff est un habitué des controverses et son livre « Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump » provoque depuis mercredi une tempête politique à Washington.

L’Ă©ditorialiste multicarte (Hollywood Reporter, Vanity Fair, New York Magazine…), âgĂ© de 64 ans, affirme avoir gravitĂ© pendant 18 mois autour de la galaxie Trump, de la campagne prĂ©sidentielle Ă la Maison Blanche, et interrogĂ© « plus de 200 » personnes, du prĂ©sident Ă ses proches collaborateurs.

Après l’Ă©lection surprise du candidat rĂ©publicain, qu’il avait interviewĂ© en juin 2016, il demande Ă Donald Trump un accès Ă la Maison Blanche, que le prĂ©sident Ă©lu ne lui refuse pas. Le journaliste devient alors « une mouche sur le mur », se fondant dans le dĂ©cor. Il fait le trajet New York-Washington chaque semaine pour devenir un habituĂ© de l’aile Ouest, compilant dans son livre confidences des conseillers de la prĂ©sidence et anecdotes croustillantes.

L’une d’elles, publiĂ©e mercredi par le quotidien britannique The Guardian, a dĂ©clenchĂ© les foudres du prĂ©sident amĂ©ricain. Dans un communiquĂ© vengeur, il a accusĂ© son ancien conseiller Stephen Bannon d’avoir « perdu la raison » pour avoir estimĂ© que son fils aĂ®nĂ© Donald Trump Jr. avait commis une « trahison » en rencontrant une avocate russe offrant des informations compromettantes sur Hillary Clinton.

Natif du New Jersey mais installé de longue date à New York, Wolff est le double lauréat du prix National Magazine, section commentaire (2002 et 2004). Son livre le plus connu, sorti en 2008, est consacré à un autre magnat, Rupert Murdoch (« The man who owns the news »).

– ‘Omniscience’ –

En 2004, un portrait dans le magazine New Republic évoque un personnage « en partie éditorialiste mondain, en partie psychothérapeute, en partie anthropologue social (qui) invite les lecteurs à être une mouche sur le mur du premier cercle des magnats ».

Mais sa narration, basée sur des conversations ou des informations obtenues de source indirecte, ont semé le trouble et provoqué des réactions furieuses.

« Historiquement, l’un des problèmes avec l’omniscience de Wolff est que mĂŞme s’il peut tout savoir, il a parfois tout faux », Ă©crivait le critique littĂ©raire David Carr dans le Washington Post en commentant le livre sur Murdoch.

La journaliste britannique Bella Mackie, ancienne du Guardian, a estimĂ© sur Twitter que son nouveau livre sur la Maison Blanche Ă©tait « très divertissant » avant toutefois de mettre en garde que « si vous connaissez bien MW vous l’apprĂ©cierez mais ne prendrez pas tout pour argent comptant ».

La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a fustigĂ© le contenu du livre, affirmant qu’il contenait « beaucoup de choses complètement fausses », assurant que Michael Wolff n’avait eu qu’une « brève conversation » tĂ©lĂ©phonique de 5 Ă 7 minutes avec le prĂ©sident depuis son investiture et qui n’avait « rien Ă voir » avec la prĂ©sidence.

M. Trump, par la voix de ses avocats personnels, a demandé jeudi à M. Wolff et au responsable des éditions Henry Holt et Cie la non-publication du livre, qui doit sortir le 9 janvier, menaçant de les poursuivre pour diffamation, atteinte à la vie privée et malveillance.

Ils se basent notamment sur l’introduction du livre, oĂą Michael Wolff admet que « beaucoup d’informations sur ce qu’il s’est passĂ© Ă la Maison Blanche de Trump sont contradictoires; beaucoup, dans le style trumpien, sont simplement fausses ». Ces contradictions ou cette prise de libertĂ© avec la vĂ©ritĂ© constituent « le fil » du livre, dit-il, ajoutant avoir publiĂ© « le version des Ă©vènements que je croyais vraie ».

cyj/elc