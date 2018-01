La secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la Francophonie MichaĂ«lle Jean a dĂ©noncĂ© les « attaques inqualifiables et dĂ©solantes » contre des fidèles et des citoyens dimanche en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (RDC). »(. ..) Les attaques lancĂ©es contre des fidèles rassemblĂ©s dans des lieux de culte et contre des citoyens sont inqualifiables et dĂ©solantes », a dĂ©clarĂ© la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de l’OIF dans un communiquĂ©.

« Participer à une manifestation est un droit fondamental », a-t-elle souligné.

Rappelant « les règles de conduite auxquels les forces de maintien de l’ordre doivent se soumettre dans l’encadrement rĂ©publicain des manifestations », elle a Ă©galement exhortĂ© les acteurs politiques et de la sociĂ©tĂ© civile de RDC à « prĂ©server le caractère pacifique de leurs revendications ».

Huit personnes ont trouvĂ© la mort dimanche en RDC et une centaine d’autres ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es, en marge de manifestations – Ă l’appel de catholiques congolais et auxquelles s’Ă©taient associĂ©es l’opposition et la sociĂ©tĂ© civile – contre le maintien au pouvoir du prĂ©sident Joseph Kabila, dont le mandat a pris fin en dĂ©cembre 2016.