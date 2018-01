Migrants: 10 morts et plus de 50 disparus en Méditerranée

Dix migrants ont pĂ©ri et plus d’une soixantaine d’autres, parmi lesquels de jeunes enfants, ont disparu samedi et dimanche au large de la Libye, selon un nouveau bilan recueilli par plusieurs organismes auprès des survivants.

Un premier canot est parti de Garabulli, Ă 50 km Ă l’est de Tripoli, dans la nuit de vendredi Ă samedi, mais au bout de 8 ou 9 heures il a commencĂ© Ă se dĂ©gonfler et Ă prendre l’eau. Dans la panique, beaucoup de personnes sont tombĂ©es Ă l’eau, tandis que d’autres ont attendu les secours accrochĂ©es Ă ce qu’il restait du canot, avec les cadavres de leurs proches flottant aux alentours.

Prévenus par un avion de surveillance de la mission navale européenne anti-passeurs Sophia, la marine et les gardes-côtes italiens ont pu sauver 86 personnes et récupérer les corps sans vie de six femmes et deux hommes.

Selon les survivants, qui ont rencontrĂ© des reprĂ©sentants du Haut commissariat de l’ONU pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de MĂ©decins sans frontières (MSF) Ă leur arrivĂ©e lundi Ă Catane, en Sicile, le canot Ă©tait parti avec 140 Ă 150 personnes Ă bord.

Il y a donc au moins 40 à 50 disparus, dont 15 femmes et six enfants âgés de 2 à 6 ans.

« Nous avons sauvĂ© 86 migrants. Nous avons fait beaucoup de rĂ©animations. Nous avons rĂ©animĂ© deux enfants, une de 2 ans et une de 3 ans, et aussi une femme », a racontĂ© Maria Rita Agliozzo, mĂ©decin de l’Ordre de Malte prĂ©sente sur le navire des gardes-cĂ´tes italiens.

La plus jeune des enfants réanimées a perdu sa mère dans le drame mais sera confiée à sa tante.

Selon l’OIM et le HCR, les migrants qui se trouvaient Ă bord de ce canot venaient de Gambie, de GuinĂ©e, du Sierra Leone, du Mali, de CĂ´te d’Ivoire, du SĂ©nĂ©gal, du Cameroun et du Nigeria.

Dimanche, la marine libyenne est intervenue auprès de deux embarcations en détresse au large de la Libye, parties samedi soir elles aussi de Garabulli, récupérant 290 migrants et les corps sans vie de deux femmes.

Les migrants ont Ă©tĂ© reconduits en Libye, oĂą selon l’OIM, ils ont signalĂ© 10 personnes disparues.

En 2017, au moins 3.116 migrants sont morts ou disparus en tentant de traverser la MĂ©diterranĂ©e pour rejoindre l’Europe, dont 2.833 au large de la Libye, selon un dĂ©compte de l’OIM.

Mais les tentatives de traversĂ©es sont en forte baisse depuis l’Ă©tĂ©, après les efforts italiens pour empĂŞcher les migrants de prendre la mer, Ă la suite d’accords avec autoritĂ©s et milices libyennes.