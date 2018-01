Migrants: « il faut se garder des faux bons sentiments », dit Macron

Le prĂ©sident français, Emmanuel Macron, a jugĂ© jeudi Ă Rome qu’il fallait « se garder des faux bons sentiments », en rĂ©ponse Ă des critiques d’intellectuels et d’associations sur la politique du gouvernement français vis Ă vis des migrants.

« Il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels », a ajoutĂ© M. Macron au cours d’une confĂ©rence de presse avec le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, après la dĂ©nonciation par le prix Nobel de littĂ©rature français Jean-Marie Gustave Le ClĂ©zio dans l’hebdomadaire L’Obs d’un « dĂ©ni d’humanitĂ© insupportable » dans le traitement des migrants.

L’Ă©crivain s’est insurgĂ© contre la politique devenue « un monstre froid » qui agit en suivant « des lois et des instructions qui ne tiennent pas compte du sentiment humain ».

« La France n’est pas fermĂ©e », a dĂ©clarĂ© M. Macron. Mais « nous sommes face Ă des vagues migratoires (…) qui sont inĂ©dites depuis la fin de la Seconde guerre mondiale », a-t-il ajoutĂ©, en rappelant qu’un record de 100.000 demandes d’asile avaient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es en France l’an dernier.

La politique du gouvernement « ne remet en rien en cause le droit d’asile (…). Il y a des femmes et des hommes qui arrivent qui ont le droit d’ĂŞtre protĂ©gĂ©s et ils le sont », a-t-il affirmĂ©.

M. Macron a Ă©galement rendu hommage jeudi Ă Rome au « très grand travail » accompli par l’Italie pour limiter l’entrĂ©e de migrants sur le sol europĂ©en.

« L’Italie a fait un très grand travail en 2017 (…) pour rĂ©ussir Ă stabiliser une situation extrĂŞmement critique », a-t-il assurĂ©.

L’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© un tournant en matière migratoire pour l’Italie, passĂ©e d’un flux toujours plus massif au premier semestre aux prĂ©mices d’une immigration choisie, au prix toutefois d’accords controversĂ©s en Libye qui ont limitĂ© les arrivĂ©es Ă 119.000, soit 35% de moins qu’en 2016.

Ces accords conclus avec les autoritĂ©s libyennes mais aussi avec des milices ont Ă©tĂ© critiquĂ©s par les organisations de dĂ©fense des droits de l’homme, compte tenu de la situation cauchemardesque des migrants en Libye, oĂą certains sont rĂ©duits en esclavage et beaucoup subissent violences et extorsions.