Migration : Le Dialogue 5+5 souligne l’importance du Processus de Rabat

La 14ème RĂ©union des Ministres des Affaires Etrangères des pays membres du dialogue en MĂ©diterranĂ©e occidentale « 5+5 », tenue dimanche Ă Alger, a soulignĂ© l’ « importance du Processus de Rabat dans la gestion des flux migratoires » et s’est Ă©galement fĂ©licitĂ©e de la tenue prochaine au Maroc d’une rĂ©union ministĂ©rielle « 5+5 » sur la migration.En matière de lutte contre le terrorisme, les ministres des Affaires Ă©trangères des pays membres du Dialogue 5+5 ont saluĂ© « toutes les actions du Forum Mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) sous la co-prĂ©sidence Maroc-Pays-Bas » en tant que contribution substantielle dans la lutte contre ce flĂ©au, tout en exprimant leur prĂ©occupation face au retour des combattants terroristes Ă©trangers.

Les travaux de la 14ème RĂ©union des ministres des Affaires Ă©trangères des pays membres du dialogue en MĂ©diterranĂ©e occidentale « 5+5 » ont Ă©tĂ© axĂ©s sur plusieurs sujets, notamment le dĂ©veloppement Ă©conomique et social inclusif et partagĂ©, la jeunesse et l’emploi, la migration et le dĂ©veloppement durable.

Les questions rĂ©gionales, notamment celles relatives Ă la lutte contre le terrorisme, Ă la dĂ©-radicalisation, Ă la Libye, au Sahel, Ă la Syrie, Ă l’Irak et au Moyen-Orient, ont Ă©tĂ© Ă©galement Ă l’ordre du jour de cette confĂ©rence ministĂ©rielle.

Le « Dialogue 5+5 » regroupe les pays riverains du bassin occidental de la MĂ©diterranĂ©e, Ă savoir le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, l’AlgĂ©rie, la Libye, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte et le Portugal. Il a Ă©tĂ© instaurĂ© en 1990 Ă l’issue d’une rĂ©union des ministres des Affaires Ă©trangères tenue Ă Rome, avec l’objectif d’engager un processus de coopĂ©ration rĂ©gionale en MĂ©diterranĂ©e occidentale portant, essentiellement, sur la sĂ©curitĂ© et la coopĂ©ration Ă©conomique.