Migration : Le ministre guinéen des AE plaide pour une stratégie « viable » et commune

Le ministre des Affaires Ă©trangères et des GuinĂ©ens Ă l’Ă©tranger, prĂ©sident du Conseil exĂ©cutif de l’Union Africaine, M. Mamady TourĂ©, a appelĂ©, mardi Ă Rabat, Ă la nĂ©cessitĂ© de mettre en place une stratĂ©gie « viable » et « commune » pour palier Ă la problĂ©matique de l’immigration irrĂ©gulière et assurer un avenir meilleur Ă la jeunesse africaine.« Il est important  d’Ă©laborer une approche globale, inclusive et concertĂ©e prenant en compte la sĂ©curitĂ© des migrants lĂ©gaux, la libre circulation des personnes et les obligations humanitaires nĂ©cessaires dans la gestion des flux migratoires et dans l’Ă©laboration de stratĂ©gies de dĂ©veloppement dans les pays africains », a-t-il soutenu lors de son intervention Ă l’ouverture de la ConfĂ©rence ministĂ©rielle pour un Agenda africain sur la migration,

M. TourĂ© a relevĂ©, Ă cet Ă©gard, que la problĂ©matique migratoire ne peut ĂŞtre traitĂ©e efficacement en s’appuyant uniquement sur les mesures sĂ©curitaires, estimant que la gestion efficace de la migration passe nĂ©cessairement par la prise en compte de ses causes profondes, notamment les conflits, la pauvretĂ©, la mauvaise gouvernance, l’exclusion sociale, le manque d’opportunitĂ©s Ă©conomiques et d’emplois sans oublier le changement climatique.

Cette ConfĂ©rence ministĂ©rielle africaine, a-t-il expliquĂ©, constitue une opportunitĂ© supplĂ©mentaire pour envisager des « actions concrètes » en vue d’endiguer le phĂ©nomène de la migration irrĂ©gulière et discuter des moyens et des voies nĂ©cessaires pour mettre la migration rĂ©gulière au service du dĂ©veloppement socio-Ă©conomique du Continent.

L’actualitĂ© rĂ©cente marquĂ©e par le traitement inhumain et dĂ©gradant que subissent les immigrants dans leurs aventures peineuses interpellent la conscience collective et appellent Ă des actions solidaires et rigoureuses visant Ă restaurer et Ă respecter la dignitĂ© humaine des migrants, a soulignĂ© le responsable guinĂ©en, dont le pays assure la prĂ©sidence de l’UA.

Dans ce sillage, il s’est dit convaincu que les concertations menĂ©es dans le cadre de la ConfĂ©rence de Rabat sur un Agenda africain sur la migration permettront l’Ă©laboration d’une « vision commune » sur la question migratoire sur la base des principes de l’inclusivitĂ© et partage de responsabilitĂ©, le respect des droits humains, le dĂ©veloppement et la lutte contre la migration irrĂ©gulière Ă travers la crĂ©ation de voies de migration rĂ©gulière.

La ConfĂ©rence ministĂ©rielle pour un Agenda africain sur la migration s’est tenue, mardi Ă Rabat, avec la participation d’une vingtaine de ministres et responsables gouvernementaux africains, dont des ministres des Affaires Ă©trangères, ainsi que de reprĂ©sentants d’Organisations rĂ©gionales et internationales concernĂ©es par la question migratoire.