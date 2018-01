Migration : Le rôle du Maroc et de l’Afrique du sud demeure incontournable (ministre)

Le rĂ´le du Maroc et de l’Afrique du sud demeure incontournable au sujet des questions liĂ©es Ă la paix, au dĂ©veloppement et Ă la migration, a affirmĂ© mardi le ministre des Affaires Ă©trangères et de la CoopĂ©ration internationale, M. Nasser Bourita.Le Maroc et l’Afrique du Sud sont deux « pays africains importants », qui partagent la mĂŞme vision par rapport Ă une Afrique qui « doit se prendre en charge, rĂ©gler ses problèmes et relever ses dĂ©fis »,  a indiquĂ© le ministre lors d’un point de presse tenue Ă l’issue de l’entretien qu’il a eu avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la CoopĂ©ration, Mme Maite Nkoana-Mashabane, qui prend part Ă Rabat Ă la ConfĂ©rence ministĂ©rielle pour un Agenda africain sur la migration.

Le ministre marocain a noté que ses entretiens avec la responsable sud-africaine interviennent dans la foulée de la rencontre « importante et historique » qui a eu lieu, fin novembre dernier à Abidjan, en marge des travaux du 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne, entre le Roi Mohammed VI et le président sud-africain, Jacob Zuma.

Il a rappelĂ©, Ă cette occasion, que les deux Chefs d’Etat s’Ă©taient mis d’accord, lors de cette rencontre, pour qu’ « une nouvelle page dans les relations entre les deux pays soit ouverte, que l’interaction diplomatique soit renforcĂ©e et que les sujets de coopĂ©ration soient explorĂ©s ».

L’objectif de la rĂ©union d’aujourd’hui est justement d’aller dans ce sens-lĂ , a prĂ©cisĂ© M. Bourita, soulignant que l’entretien « franc et cordial » qu’il a eu avec la chef de la diplomatie sud-africaine a Ă©tĂ© l’occasion de coordonner l’action des deux pays au sujet de thĂ©matiques aussi importantes que celle de la migration.

« Lorsque le Maroc et l’Afrique du Sud coordonnent leurs efforts au service de l’Agenda africain, l’Afrique aura une voix plus forte et une influence encore plus grande sur les dĂ©bats multilatĂ©raux », a assurĂ© M. Bourita, notant que l’Union Africaine est le cadre appropriĂ© « pour coordonner nos positions ».

De son cĂ´tĂ©, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopĂ©ration, Maite Nkoana-Mashabane a estimĂ© qu’une nouvelle page de coopĂ©ration vient de s’ouvrir dans les relations entre le Maroc et l’Afrique du Sud, se fĂ©licitant des relations entre le Maroc et l’Afrique du Sud prennent un nouveau tournant allant dans le sens d’une coopĂ©ration Ă©troite.

La ministre sud-africaine a ajoutĂ© que les deux pays vont dĂ©sormais coordonner leurs positions au niveau international notamment Ă l’ONU. «L’Afrique est riche et n’a pas besoin d’aide. Elle a besoin d’un partenariat d’Ă©gal Ă Ă©gal reposant sur le concept gagnant/gagnant. C’est l’approche qu’ont le Maroc et l’Afrique du Sud», a-t-elle conclu.